PSG-Supertalent schreibt Geschichte

AFP/SID/FRANCK FIFE

Trainer Didier Deschamps setzt auf Warren Zaire-Emery

Der 17-jährige Warren Zaire-Emery ist der jüngste französische Fußball-Nationalspieler seit 1914. Am Samstagabend stellte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps das PSG-Talent in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar von Beginn an auf.

Damit ist Zaire-Emery mit 17 Jahren, acht Monaten und zehn Tagen der viertjüngste französische Nationalspieler der Geschichte. Die drei jüngsten französischen Spieler debütierten alle noch vor dem Ersten Weltkrieg.

Der 17-Jährige übertrifft auch Eduardo Camavinga (21/Real Madrid), der 2020 mit 17 Jahren, neun Monaten und 28 Tagen zu seinem ersten Einsatz kam.

Zaire-Emery wechselte 2014 in die Jugendabteilung von PSG und debütierte im August 2022 bei den Profis. In der aktuellen Saison gehört der Mittelfeldspieler zum Stammpersonal. In der Champions League machte er mit drei Vorlagen in vier Spielen auf sich aufmerksam, in der Ligue 1 traf er in elf Spielen zweimal.