"Unsouverän": Tuchel beim FC Bayern weiter unter Beschuss

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel sorgt beim FC Bayern für Schlagzeilen

Auch Wochen später schlägt Thomas Tuchels denkwürdiger TV-Auftritt nach dem 4:0-Erfolg des FC Bayern im Top-Spiel beim BVB noch hohe Wellen. Kommentatoren-Legende Béla Réthy hat zu dem Thema eine klare Meinung.

Tuchel hatte sich vor und nach dem Bundesliga-Klassiker in Dortmund überaus dünnhäutig präsentiert und ironische Spitzen gegen die "Sky"-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann verteilt. Beide hatten den Bayern-Coach zuvor öffentlich kritisiert.

"Er hat sich attackiert gefühlt, seine Rolle ist ohnehin keine leichte. Wir Journalisten sind doch heilfroh, wenn jemand nicht aus dem diplomatischen Dienst kommt, sondern wirklich mal seinem Gefühlsleben freien Lauf lässt", äußerte der ehemalige ZDF-Reporter Béla Réthy im Interview mit der "Abendzeitung" Verständnis für Tuchel.

Dieser sei "ein Mensch, der sonst aus meiner Sicht viel über den Kopf regelt", ergänzte der Kult-Kommentator: "Ich fand es gut und authentisch, dass er in der Situation bei Sky am Spielfeldrand in Dortmund kein Blatt vor den Mund nahm."

Tuchels Gebaren löste ein gewaltiges mediales Echo aus. "Ob er sich damit aber einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht. Dass er im Beisein seines Kritikers Matthäus so reagierte und das Interview verließ, fand ich unsouverän. Das hätte er von Angesicht zu Angesicht anders regeln können", merkte Réthy an. Dennoch sei er "alles in allem im Klub Tuchel".

Réthy stützt BVB-Coach Terzic: "Hat eine Dortmunder DNA"

Ähnlich wie Tuchel musste sich auch Borussia Dortmunds Übungsleiter Edin Terzic zuletzt viel Kritik anhören. Dem gebürtigen Mendener wird allerdings nicht sein Verhalten, sondern die Anfälligkeit seiner Mannschaft zum Vorwurf gemacht.

"Mir tut es in der Seele weh, zu beobachten, wie er den Negativ-Trend erklären muss. Edin ist einer der nettesten Menschen, die ich kennengelernt habe und hat eine Dortmunder DNA", betonte Réthy.

Für den 66-Jährigen ist der BVB "das neue Bayer Leverkusen", denn: "Man scheint sich mit etwas weniger als der Meisterschaft zufriedenzugeben."