Real und Barca hoffen auf Sané-Coup

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Leroy Sané hat seinen Vertrag beim FC Bayern noch nicht verlängert

Leroy Sané ist beim FC Bayern in dieser Saison eine der großen positiven Überraschungen. Der Rekordmeister würde auch aufgrund seines Form-Hochs gerne schnell Nägel mit Köpfen machen und den 2025 auslaufenden Vertrag verlängern. Der 27-Jährige hat aber keine Eile - womöglich, weil er auf ein besseres Angebot aus Spanien wartet?

Der FC Bayern, das verriet Leroy Sané während der Länderspielpause, will schon bald Gespräche mit dem Nationalspieler über eine Verlängerung seines Vertrags führen. Er selbst geht das Thema gelassener an und vertröstete den Rekordmeister bereits auf die Rückrunde.

Geht es nach einem Bericht der spanischen Zeitung "Sport" hat das gute Gründe, denn angeblich will der 27-Jährige abwarten, ob ihm nicht auch eine Offerte von Real Madrid oder des FC Barcelona ins Haus flattert.

Verkauft der FC Bayern Sané im Sommer 2024?

Sané habe die Tür in die spanische Liga "nicht geschlossen", titelte "Sport" am Sonntag und behauptete, die beiden Topklubs aus Madrid und Barcelona hätten ihre Aufmerksamkeit in den letzten Monaten verstärkt auf den Flügelstürmer gerichtet. Sie wollen sich demnach für den Fall in Stellung bringen, dass Sané seinen Vertrag in München nicht verlängert. Dann könnte der Sommer 2024 die beste Möglichkeit für den Rekordmeister sein, mit einem Transfer noch viele Millionen zu erwirtschaften.

Besonders groß soll der Wunsch nach einem Sané-Transfer beim FC Barcelona sein. Dort werde Sané als "perfekte Option" für das Spielsystem von Trainer Xavi betrachtet, schreibt die "Sport". Bei den Katalanen könnte der deutsche Nationalspieler dem Bericht zufolge Raphinha beerben, mit dem die Barca-Bosse angeblich unzufrieden sind.

Bis zu einem Bayern-Abschied von Leroy Sané ist es allerdings noch ein weiter Weg. Für ihn stehe es "außer Frage", dass die Münchner in Sachen Zukunftsplanung "erster Ansprechpartner" sein werden, stellte der 27-Jährige Ende der vergangenen Woche unmissverständlich klar.