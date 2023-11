Matthäus fordert neue Kimmich-Position

IMAGO

Joshua Kimmich: Beim FC Bayern in der Zentrale, in der Nationalmannschaft hinten rechts?

Im Freundschaftsspiel gegen die Türkei probierte Julian Nagelsmann einige Dinge neu aus. Fest hielt er dagegen am Doppelzentrum mit Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan. Ein Fehler, findet Lothar Matthäus, der den Profi des FC Bayern lieber hinten rechts sehen würde.

"Ich weiß nicht, warum man im zentralen Mittelfeld immer wieder Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan zusammen ausprobiert", kritisierte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne die Aufstellung Nagelsmanns, der wie sein Vorgänger dort offenbar die beiden Profis des FC Bayern und des FC Barcelona als Ideallösung betrachtet.

Matthäus glaubt aber: "Sie passen nicht zusammen, das hat man schon im vergangenen Jahr bei der WM gesehen." Man müsse Gündogan und Kimmich trennen, "damit sie sich nicht gegenseitig im Weg stehen", erklärte der Rekordnationalspieler, der betonte, es "gar nicht negativ" zu meinen.

Matthäus: Defensive leidet unter der Doppelsechs Kimmich/Gündogan

"Aber wenn sie zusammenspielen, passt das Innenverhältnis nicht. Sie nehmen sich gegenseitig die Laufwege, sie nehmen sich die Bälle, sie sind sich zu ähnlich", begründete der ehemalige Profi seine Forderung nach einer Trennung des Duos. "Wenn sie zusammen im Zentrum spielen, hat die Defensive nicht die Kompaktheit, die ein Trainer haben möchte."

Eine Doppelsechs Kimmich/Gündogan sehe er einfach nicht, schrieb Matthäus, dessen Lösung für den Bayern-Star eine andere Position vorsieht: "Ich will beide in der Mannschaft behalten, also gibt es für mich nur eine Option: Gündogan bleibt im Zentrum und Kimmich geht nach rechts."

Warum Kimmich von Julian Nagelsmann nicht auf der rechten Defensivseite ausprobiert wurde, kann sich auch Matthäus nicht erklären. "Vielleicht ist Nagelsmann Kimmich als rechter Verteidiger zu langsam?", stellte der Rekordnationalspieler eine Vermutung auf.

Kimmich sei natürlich kein Sprinter wie ein Leroy Sané, "aber Philipp Lahm hat es bei der WM 2014 auch geschafft, diese Position zu spielen. Kimmich kann das genauso. Er ist ein cleverer, guter Spieler und war vor vier, fünf Jahren einer der besten Rechtsverteidiger auf der Welt", schrieb Matthäus.