Details zur Kobel-Verletzung enthüllt

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

BVB-Keeper Gregor Kobel steht gegen Borussia Mönchengladbach wohl zur Verfügung

Am Freitag verkündete der Schweizer Fußball-Verband, dass sich Torwart Gregor Kobel von Borussia Dortmund im Training der Fußball-Nationalmannschaft der Eidgenossen eine Verletzung zugezogen hat und das EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo am Samstag (1:1) verpassen wird. Eine Nachricht, die auch den BVB-Bossen die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben haben dürfte - offenbar hatte Kobel allerdings Glück im Unglück.

Die "Bild" will erfahren haben, dass sich Gregor Kobel eine Oberschenkelzerrung zugezogen hat. Anfang der Woche wird der Schlussmann des BVB daher wieder in Dortmund erwartet, die Partie der Schweizer gegen Rumänien am Dienstag (20:45 Uhr) wird die Nummer zwei der Schweiz somit auch verpassen.

Allerdings, so der Bericht, ist das nächste Ligaspiel der Schwarz-Gelben gegen Borussia Mönchengladbach (25. November, 15:30 Uhr) wohl nicht gefährdet. Kobel wird seinem Team im Duell der Borussen demnach sehr wahrscheinlich zur Verfügung stehen.

BVB-Keeper verletzte sich gegen Mitternacht

Durchaus kurios muten "Bild" zufolge übrigens die Umstände von Kobels Verletzung an. Demnach hatte der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin nach dem 1:1 in der EM-Quali gegen Israel am vergangenen Mittwoch entschieden, dass seine Reservisten nach der Partie noch eine nächtliche Extraschicht auf dem Trainingsplatz absolvieren müssen. Gegen Mitternacht soll sich Kobel dann verletzt haben.

Für die Schweiz stellt der Ausfall übrigens kein sehr großes Problem dar. Obwohl man zuletzt dreimal nur unentschieden spielte, ist die Qualifikation den Eidgenossen für die EM in Deutschland nicht mehr zu nehmen. Mit einem Sieg gegen Spitzenreiter Rumänien könnte man sich sogar noch Platz eins der Gruppe I sichern.

Für den BVB wäre ein Ausfall hingegen fatal. In einer überschaubar erfolgreichen Saison gehört Kobel bislang ohne Frage zu den besten Borussen. Ohne den Torwart hätte man sicherlich den ein oder anderen Punkt weniger auf dem Konto.