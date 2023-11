Verlängerung mit Trio? Eberl kaum Thema? So plant Bayern!

IMAGO

Beim FC Bayern stehen jede Menge Weichenstellungen an

Beim FC Bayern stehen in den kommenden Wochen und Monaten einige Weichenstellungen an. Während intensiv über mögliche Spieler-Käufe im kommenden Winter-Transferfenster diskutiert wird, soll ein bestehendes Trio möglichst verlängern. Hierzu gibt es offenbar schon einen konkreten Plan. Die Spekulationen um eine schnelle Verpflichtung von Max Eberl sind hingegen offenbar weniger heiß.

Heuert Max Eberl schon im Winter beim FC Bayern an? Entsprechende Gerüchte gab es zuletzt rund um die Säbener Straße. Nach der Jahreshauptversammlung soll in der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung laut "Bild" und "Sky" beschlossen worden sein, den Manager zeitnah zu verpflichten, der in München als Sportvorstand noch über dem neuen Sportdirektor Christoph Freund agieren soll.

Doch wie der "kicker" nun berichtet, haben die Bayern-Bosse keine Eile. Eberl sei in der Sitzung des Aufsichtsrats nach der JHV "kein zentrales Thema" gewesen, das Ganze sei nicht dringlich.

Etwas anders sieht das in Personalfragen rund um die Mannschaft aus. Denn gleich drei verdiente Profis sollen über ihren aktuell 2024 auslaufenden Vertrag hinaus bleiben: Sven Ulreich, Manuel Neuer und Thomas Müller. Laut dem Fachmagazin gibt es bei Ulreich auf beiden Seiten keinerlei Zweifel, dass die gemeinsame Zusammenarbeit ausgedehnt wird.

Bei Neuer hingegen will der FC Bayern abwarten und beobachten - und zwar bis Ende der Hinrunde. Heißt: Ende Januar könnten konkrete Gespräche mit dem Keeper stattfinden. Darauf hätten sich beide Seiten geeinigt.

FC Bayern glaubt an Verlängerung mit Neuer und Müller

Am Geld soll eine Verlängerung nicht scheitern, wie der "kicker" erfahren hat. Demnach steht eigentlich nur die Frage im Raum: Will sich Neuer im Alter von 37 Jahren noch einmal umorientieren und hat er dafür überhaupt die Optionen? Derzeit deutet alles auf einen Verbleib in München hin.

Gleiches gilt auch für Müller, dessen Wert als Führungsspieler trotz seiner sportlich mittlerweile etwas kleineren Rolle unumstritten ist. Wie bei Neuer gehen auch hier die Bosse von einer Verlängerung über den Sommer hinaus aus.

In beiden Fällen gibt es laut "kicker" keine Eile, weil die gegenseitige Wertschätzung so hoch sei.