Leihe denkbar: BVB-Keeper hofft auf Bundesliga-Durchbruch

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Marcel Lotka (l.) hofft auf einen Bundesliga-Durchbruch beim BVB

Im Sommer 2022 wechselte Marcel Lotka von Hertha BSC zu Borussia Dortmund. In der Hauptstadt konnte der Torhüter bereits Bundesliga-Erfahrung sammeln. Beim BVB jedoch muss der 22-Jährige meist bei der Zweitvertretung in der 3. Liga ran. Doch das könnte sich bald ändern.

Bei der Zweitvertretung des BVB ist Marcel Lotka die klare Nummer eins. Trotz guten Leistungen in der 3. Liga reichte es für den ehemaligen Herthaner aber bislang nicht zu einem Einsatz bei den Profis, wo sich der 22-Jährige hinter Gregor Kobel und Alex Meyer gedulden muss.

Bereits in Berlin hatte der polnische Juniorennationalspieler Erfahrung in der Bundesliga gesammelt. In zehn Einsätzen im deutschen Oberhaus deutete der gebürtige Duisburger an, weshalb ihn die Westfalen in den Ruhrpott zurücklotsten. Kein Wunder also, dass Lotka die Rückkehr in die oberste Spielklasse anstrebt.

BVB: Leihe bei Marcel Lotka denkbar

Die Perspektive auf Einsätze für den BVB in der Bundesliga ist jedoch in naher Zukunft gering. Laut "kicker" ist es daher denkbar, dass sich Lotka für regelmäßige Spielpraxis zu einem anderen Erst- oder Zweitligisten verleihen lässt. Sollte diese erfolgreich sein, so könnte dem U21-Nationalspieler Polens langfristig immerhin die Rolle als Ersatzkeeper hinter Kobel winken.

"Wir sind ein sehr gutes Trio und pushen uns gegenseitig in jedem Training", sagte Lotka kürzlich in einer Medienrunde und ergänzte: "Greg und Alex sind hervorragende Torhüter, da versuche ich zu lernen, konkurriere aber gleichzeitig mit ihnen."

Bei Borussia Dortmund steht der Keeper noch bis 2025 unter Vertrag. Ausgebildet wurde Lotka beim MSV Duisburg, bevor es ihn zum FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen weiterzog. In dieser Saison stand der ehemalige Herthaner in 14 von 15 möglichen Drittligapartien in der Startelf. Viermal blieb Lotka ohne Gegentor.