Bericht: Nagelsmann will Wackel-Defensive umbauen

Viel Arbeit für Julian Nagelsmann und die Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft präsentiert sich in der Defensive weiterhin extrem anfällig. Bundestrainer Julian Nagelsmann will die Abwehr im kommenden Länderspiel gegen Österreich wohl umbauen. Ein BVB-Star könnte von dieser Maßnahme profitieren.

Laut "Sport1" winkt Borussia Dortmunds Mats Hummels ein Startelf-Einsatz im Duell mit Österreich (Dienstag, 20:45 Uhr). Benjamin Henrichs könnte demzufolge dafür auf die rechte Abwehrseite rücken.

Bei der 2:3-Niederlage gegen die Türkei agierte Kai Havertz überraschenderweise als linker Schienenspieler. Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Henrichs sollten dahinter absichern. Das Nagelsmann-Experiment wollte aber nicht aufgehen. Drei Gegentore waren am Ende zu viel. "Sport1" zufolge waren "mehrere" Nationalspieler von der Taktik des Bundestrainers überrascht.

"Kai hat gesagt, er will es machen, will es probieren. Ich sehe darin kein Risiko für ihn, sondern eine sehr, sehr große Chance, eine tragende Rolle bei einer Heim-EM zu spielen", sagte Nagelsmann nach der Pleite in Berlin. Havertz habe seinen Job als Linksverteidiger "weltklasse gemacht", so der 36-Jährige.

"Ich habe gedacht, die Ausprobiererei ist vorbei, nachdem Hansi Flick beurlaubt worden ist", wunderte sich Lothar Matthäus nach dem Schlusspfiff hingegen bei RTL.

Nationalmannschaft in 2023 mit Wackel-Defensive

Im letzten Länderspiel des Jahres setzt Nagelsmann nun wohl auf Routinier Hummels. Der BVB-Star hatte im Oktober sein Comeback in der Nationalmannschaft gefeiert. Unter Ex-Coach Hansi Flick spielte der 34-Jährige keine Rolle.

Für Nagelsmann geht es nun darum, eine zuverlässige Defensive für die Heim-Europameisterschaft 2024 aufzubauen. In diesem Länderspieljahr blieb die Nationalmannschaft einzig beim Test gegen Peru (2:0) im März ohne Gegentreffer. Noch bleibt also viel Arbeit.