Medien: Galatasaray legt Beschwerde nach Bayern-Sieg ein

António Nobre pfiff die Partie FC Bayern gegen Galatasaray

Am 08. November 2023 feierte der FC Bayern in der Champions League einen 2:1-Heimsieg in Gruppe A gegen Galatasaray. Keine zwei Wochen nach dem Erfolg sorgt die Partie gegen den Klub aus Istanbul erneut für Schlagzeilen. Im Fokus: Referee António Nobre.

Die türkische Zeitung "Sabah" will Einsicht in einen fünfseitigen Beschwerdebrief erhalten haben, den Galatasaray nach der 1:2-Pleite gegen den FC Bayern an die UEFA übersandt hat. Stein des Anstoßes sind demnach einige Entscheidungen des portugiesischen Schiedsrichters Antínio Nobre.

Für Ärger sorgte bei den Türken vor allem die Entstehung des ersten Tores des FC Bayern durch Harry Kane in der 80. Minute. Der Engländer köpfte einen Freistoß von Joshua Kimmich in die Maschen, die Szene wurde im Nachgang vom VAR gecheckt, das Tor gegeben, ehe zur Überraschung aller ein zweiter VAR-Check anberaumt wurde.

"Sabah" zufolge haben die Verantwortlichen von Galatasaray bei diesen Vorgängen allerdings einen Verstoß gegen das VAR-Protokoll ausgemacht.

Mögliches Remis gegen FC Bayern? Für Galatasaray geht es um einiges

Angeblich soll die Technik beim ersten Check nicht ordnungsgemäß funktioniert haben, auf dem Bildschirm, der Nobre zur Verfügung stand, keine Linie eingezeichnet gewesen sein, die eine mögliche Abseitsposition sicher hätte klären können.

In diesem Fall hätte sich der Unparteiische an die Entscheidung von Linienrichter Pedro Martins halten müssen, der zuvor auf Abseits entschied.

Stattdessen suchte Nobre erneut den Austausch mit dem VAR und erkannte den Treffer schließlich an.

Bitter für Galatasaray, das nach Kanes zweitem Treffer (86. Minute) in der Nachspielzeit noch den Anschluss erzielte. Mit einem Punktgewinn würden die Gelb-Roten nach vier Partien auf Rang zwei der Tabelle liegen.

So ist man mit vier Zählern punkgleich mit dem FC Kopenhagen, der das bessere Torverhältnis aufweist. Im direkten Vergleich trennte man sich im Hinspiel 2:2.