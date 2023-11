Transfer-Hammer? Timo Werner bei Topklub auf dem Zettel

IMAGO/Roger Petzsche

Kommt Timo Werner bei einem Topklub unter?

Seit einigen Tagen wird vermehrt über einen Winter-Abgang von Timo Werner von RB Leipzig spekuliert. Einige Klubs wurden bereits mit dem Stürmer in Verbindung gebracht, allen voran "1b-Vereine" aus England. Nun soll es der 27-Jährige bei einem echten Weltklub auf die Liste möglicher Neuzugänge geschafft haben.

Wie die spanische Zeitung "Sport" spekuliert, könnte sich Champions-League-Rekordsieger Real Madrid im Winter um die Dienste Werners bemühen. Der Deutsche könne für die Königlichen "potenziell interessant" werden, mutmaßt das Blatt.

Hintergrund der Gedankenspiele ist die akute Personalnot im Sturmzentrum der Madrilenen. Superstar Vinicius Jr. hat sich einmal mehr schwer verletzt und wird dem Team von Carlo Ancelotti wohl frühestens Ende Januar wieder zur Verfügung stehen.

Real Madrid droht dramatischer Stürmer-Engpass

Die Verletzung des Brasilianers trifft die Königlichen schwer, denn im Sturm war das Team ohnehin schon dünn besetzt. Mit Joselu und Rodrygo stehen lediglich zwei weitere nominelle Knipser im Kader. Sollte sich auch einer von ihnen in den nächsten Wochen verletzen, könnte die Lage dramatische Züge annehmen. Für diesen Fall will Real dem Bericht zufolge vorbeugen.

Werner soll auch deshalb zum Kandidatenkreis gehören, weil die Real-Bosse wissen, wie schwer es ist, im Winter qualitativ nachzurüsten. Ein Transfer des Deutschen wäre demnach ein akzeptabler Kompromiss, schließlich hat der 27-Jährige schon viel Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln können.

Gleichzeitig kommt Werners Degradierung in Leipzig nicht von ungefähr. Der gebürtige Stuttgarter läuft seiner Bestform in dieser Saison hinterher. Zwar kam er in der laufenden Spielzeit schon in 13 Pflichtspielen zum Einsatz, dies allerdings überwiegend als Joker. In der Startelf stand er lediglich vier Mal, 90 Minuten durchspielen durfte er kein einziges Mal.

Neben Real Madrid wurde Werner in den letzten Tagen auch mit einem Wechsel zum FC Fulham, Crystal Palace und West Ham United in Verbindung gebracht.