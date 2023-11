IMAGO/UWE KRAFT

Julian Nagelsmann will am Dienstagabend in Österreich gewinnen

Nach dem bitter verpatzten Heim-Debüt für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann beim 2:3 gegen die Türkei am letzten Samstag tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend zum letzten Länderspiel des Kalenderjahres 2023 an. In Wien steht ab 20:45 Uhr das Freundschaftsspiel gegen Österreich mit seinem deutschen Trainer Ralf Rangnick an. Wo wird das Testspiel Österreich gegen Deutschland live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Es ist die letzte Möglichkeit für das DFB-Team, ein erneut vollkommen verkorkstes Länderspieljahr wenigstens noch zu einem positiven Ende zu bringen. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion will die Mannschaft von Neu-Coach Julian Nagelsmann mit dem erst vierten Testspiel-Sieg in diesem Jahr noch so etwas wie Aufbruchstimmung für das bevorstehende EM-Jahr 2024 erzeugen.

Fünf Testspiele gingen aus deutscher Sicht in 2023 verloren, darunter jüngst das 2:3 gegen die Türkei. Ein fürchterliches Jahr liegt hinter dem DFB-Team, welches mit dem 1:4 gegen Japan und der Entlassung von Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick seinen Tiefpunkt fand.

Schafft die deutsche Auswahl gegen Österreich die Trendwende? Wie spielt die mit vielen Bundesliga-Stars gespickte Auswahl Österreichs gegen den Nachbarn aus Deutschland auf? Und wo wird die Partie Österreich gegen Deutschland live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Österreich gegen Deutschland im TV und Stream