Baumgart: So soll die Sensation gegen Bayern klappen

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Steffen Baumgart trifft mit seinem 1. FC Köln am Freitagabend auf den FC Bayern

Viermal trat Steffen Baumgart bisher als Cheftrainer mit dem 1. FC Köln in der Bundesliga gegen den FC Bayern an. Einen Sieg hat es für die Domstädter dabei noch nicht gegeben. Das soll sich am kommenden Freitag (ab 20:30 Uhr) ändern, wenngleich die Kölner als krasser Außenseiter antreten werden.

Während der 1. FC Köln nur eines der ersten elf Bundesliga-Spiele gewinnen konnte, steht der FC Bayern mit neun Siegen und zwei Remis sehr stark in der Tabelle da, weist zudem ein historisch starkes Torverhältnis von 42:9 auf.

Zu Beginn der Trainingswoche wollte der Kölner Cheftrainer Baumgart den Respekt vor dem amtierenden deutschen Meister trotzdem nicht überborden lassen: "Auf die Bayern kannst du dich schwer vorbereiten. Wir wissen, was wir machen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben. Aber selbst dann wird es schwer", meinte der 51-Jährige gegenüber Vereinsmedien zwar hochachtungsvoll über den Rekordmeister.

Trotzdem habe er mit seinem Team in der vergangenen Spielzeit zweimal sehr stark gegen den FC Bayern dagegen gehalten. Blaupausen für das bevorstehende Duell, wenn endlich mal ein Heim-Dreier gegen die Münchner eingefahren werden soll.

Unvergessenes letztes Bundesliga-Duell zwischen Köln und dem FC Bayern

"Wir haben es in den letzten Spielen gegen Bayern aus meiner Sicht gut gemacht und trotzdem in den letzten Minuten immer noch einen gekriegt. Wir wollen dieses Mal nicht nur eine gute Leistung bringen, sondern auch ein gutes Ergebnis erzielen. Und dafür ist eine überragende Leistung notwendig."

Besonders in Erinnerung ist der letzte Vergleich zwischen dem Effzeh und dem FC Bayern geblieben. Am 34. Spieltag der letzten Saison stand es zwischen den beiden Kontrahenten bis kurz vor Schluss 1:1, dem FC Bayern schien die erneute deutsche Meisterschaft dabei aus den Händen zu gleiten.

In der 89. Minute war es dann bekanntlich Jamal Musiala, der mit seinem späten Siegtor zum 2:1 doch noch die Meisterschale nach München holte.