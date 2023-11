Hummels äußert sich zur Zukunftsfrage beim BVB

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Mats Hummels trifft am Dienstag mit der DFB-Auswahl auf Österreich

Mats Hummels spielt bereits seine 18. Saison in der Fußball-Bundesliga. Da sein Arbeitspapier bei Borussia Dortmund im Sommer 2024 ausläuft, haben die Spekulationen über die weitere Zukunft des Routiniers längst wieder zugenommen. Am Dienstag äußerte sich der BVB-Star selbst zu den Spekulationen.

Einen Tag vor dem Länderspiel der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Österreich (ab 20:45 Uhr) wurde dem 34-Jährigen die Frage gestellt, wie seine weiteren Planungen ab dem Sommer 2024 ausschauen.

"Ich bin weit weg davon, mir Gedanken darüber zu machen. Ich habe letzte Saison in der letzten Woche vor dem letzten Spiel verlängert. Ich werde mir das auch diesmal sehr lange offenhalten", machte Hummels auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Wien deutlich, noch keine Entscheidung getroffen zu haben.

Der Weltmeister von 2014 gehört in der laufenden Bundesliga-Saison zu den konstantesten und besten Spielern bei Borussia Dortmund, hat unter Julian Nagelsmann den Sprung zurück in die deutsche Nationalmannschaft geschafft. Gegen Österreich könnte Hummels am Dienstag sein insgesamt 78. Länderspiel bestreiten.

Hummels unter Terzic beim BVB gesetzt

Dass er auch nach dem Sommer 2024 weiterhin für den BVB auflaufen wird, darüber gibt es noch lange keine Gewissheit, wie Hummels selbst betonte: "Ich weiß selber noch gar nicht, was es wird. Ich freue mich einfach, dass es aktuell Spaß macht und ich trotz des fortgeschrittenen Alters noch gut mitkicken kann. Dann wird sich mit der Zeit zeigen, was ich noch drin habe und was ich machen möchte."

Insgesamt hat der Innenverteidiger für den BVB und den FC Bayern 427 Bundesliga-Spiele absolviert und dabei 32 Tore erzielt. In der laufenden Spielzeit ist er bei Cheftrainer Edin Terzic in Dortmund fest gesetzt, stand in zehn der elf Saisonspielen in der Startformation der Schwarz-Gelben.