Wechsel im Winter? BVB-Star blockt Interessenten ab

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Gio Reyna (li.) will sich vorerst beim BVB durchbeißen

Seit mittlerweile fast viereinhalb Jahren trägt Giovanni Reyna das Trikot von Borussia Dortmund. Doch weil er zuletzt außen vor war, gab es Gerüchte um einen Wechsel im Winter. Dieser scheint auch durchaus möglich, denn Interessenten sind vorhanden. Doch der BVB-Offensivmann hat wohl (vorerst) andere Pläne.

In der letzten Zeit war Giovanni Reyna bei Borussia Dortmund nicht unbedingt mit Glück gesegnet. Zwar kam er in der Vorsaison auf starke sieben Tore und zwei Vorlagen in 22 Liga-Spielen, doch der Blick auf lediglich 609 Einsatzminuten verrät, dass der 21-Jährige in den meisten Fällen nur für Kurzeinsätze gefragt war.

Einer der Gründe: Reyna ist immer wieder verletzt, konnte auch in diesem Sommer aufgrund einer Fußblessur die Vorbereitung nicht mitmachen. Da verwundert es wenig, dass der Offensivmann kaum zum Zuge kommt, andererseits ist ebenso wenig überraschend, dass der US-Amerikaner sich mehr Spielzeit wünscht.

Deshalb wurde zuletzt darüber spekuliert, ob Reyna den BVB nicht schon im Winter verlassen könnte. Doch nach "Sky"-Informationen denkt Reyna nicht an einen Abschied im Januar-Transferfenster.

Zwar soll es durchaus einige Interessenten für den offensiven Mittelfeldmann geben, die vom TV-Sender allerdings nicht genauer genannt werden. Doch Reyna soll diese bislang ohnehin abgeblockt haben.

Sein Ziel ist demnach, sich mindestens bis zum Sommer in Dortmund durchzubeißen. Danach würde der US-Nationalspieler in sein letztes Vertragsjahr bei der Borussia gehen.

BVB: Wohl kein Reyna-Verkauf im Winter

Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass es nach der Saison wohl definitiv eine Entscheidung gibt: Verlängerung oder Abschied. Denn nur dann könnte der BVB noch eine adäquate Ablöse für den vor einigen Tagen 21 Jahre alt gewordenen Reyna kassieren.

Derzeit denken die Dortmunder Bosse aber laut "Sky" noch nicht an einen Verkauf. Auch in der Chefetage gibt es genau wie bei Reyna selbst keine Gedankenspiele, ihn im Winter abzugeben.

Zuletzt war Reyna beim krisengeschüttelten niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam gehandelt worden. Im Sommer soll zudem Borussia Mönchengladbach am US-Mann interessiert gewesen sein.