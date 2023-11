Sensations-Comeback beim FC Bayern? So reagiert Alaba

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

David Alaba wechselte vom FC Bayern zu Real Madrid

David Alaba läuft seit 2021 für Real Madrid auf. Kehrt der Verteidiger vor seinem Karriereende noch einmal zum FC Bayern zurück?

"Ich fühle mich in Madrid wirklich sehr wohl, ich habe ganz klare Ziele, die ich natürlich auch verfolgen möchte. Deshalb sind meine Gedanken nirgendwo anders", sagte Alaba auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland (Dienstag, 20:45 Uhr) auf entsprechende Nachfrage.

Alaba war im Sommer 2021 ablösefrei vom FC Bayern zu Real Madrid gewechselt. Bei den Königlichen gehört der 31-Jährige wie auch schon während seiner Zeit in München zum Stammpersonal.

Der Routinier gewann mit Real Madrid bereits die spanische Meisterschaft, den spanischen Pokal, die Supercopa, die Champions League sowie die Klub-WM. Mit dem FC Bayern heimste Alaba ebenfalls alle möglichen Trophäen ein. Der Verteidiger hat seinen ehemaligen Arbeitsgeber noch immer intensiv im Blick.

Alaba: FC Bayern spielt "sehr gute Saison"

"Ja, natürlich verfolge ich Bayern München immer wieder", verriet Alaba zuletzt gegenüber "Sport1": "Und ja, es läuft wirklich sehr gut." Die Analyse des Defensivakteurs: "Sie spielen bisher eine sehr gute Saison. Okay, der Ausrutscher im Pokal, aber in der Champions League sind sie wirklich voll dabei - und in der Liga auch!"

Der FC Bayern liegt in der Fußball-Bundesliga derzeit zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. In der Königsklasse sind die Münchner bereits nach den ersten vier Gruppenspieltagen für das Achtelfinale qualifiziert. Im DFB-Pokal blamierte sich der deutsche Branchenprimus dagegen gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken.

Real Madrid rangiert in der spanischen Liga aktuell ebenfalls auf dem zweiten Platz - hinter Überraschungsteam FC Girona. Alaba hat in der laufenden Saison bis dato zwölf Pflichtspiele für die Mannschaft von Cheftrainer Carlo Ancelotti absolviert.