Bericht: FC Bayern will Arsenal-Verteidiger

IMAGO/Joshua Smith

Takehiro Tomiyasu vom FC Arsenal soll beim FC Bayern Begehrlichkeiten wecken

Nachdem er zu Saisonbeginn meist von der Bank kam, hat sich Takehiro Tomiyasu inzwischen in der ersten Elf des FC Arsenal festgespielt. Ein Umstand, der angeblich auch beim FC Bayern Begehrlichkeiten weckt, die Hürden auf dem Weg zu einem Transfer scheinen jedoch sehr hoch zu sein.

Bereits im Sommer soll Takehiro Tomiyasu "ganz, ganz heiß" beim FC Bayern gehandelt worden sein, berichtet "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg. Das Interesse in München soll vor allem angefacht worden sein, da der Japaner in der Defensive extrem variabel einsetzbar ist und sowohl innen als auch auf beiden Außenverteidigerpositionen seine Stärken ausspielen kann.

Wenn sich eine Möglichkeit bietet, würde der deutsche Rekordmeister Tomiyasu demnach nur zu gerne im Winter unter Vertrag nehmen, einen Deal ordnet Plettenberg aktuell allerdings als "unrealistisch" ein, da Arsenal schlicht nicht gesprächsbereit zeigen soll.

Der 25-jährige Nationalspieler soll sich dennoch weiterhin im Blickfeld des Bundesliga-Dominators befinden. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Tomiyasu "noch einmal Thema im Sommer wird", so der Bericht.

FC Bayern erwartet herausfordernde Transferperiode

Ohnehin soll man sich in der Führungsriege des FC Bayern darüber im Klaren sein, dass die bevorstehende Transferperiode kein Zuckerschlecken wird. Laut Plettenberg existieren sogar Stimmen, die davon ausgehen, dass die vielleicht größte Transfer-Herausforderung "der letzten zehn Jahre" bevorsteht.

Tomiyasu, der unter anderem beim DFB-Debakel gegen Japan (1:4) im September 90 Minuten als Innenverteidiger der Blue Samurai mitwirkte, bestritt für Arsenal bislang 16 Saisonspiele. Bei den Gunners kommt er meist auf dem linken Defensiv-Flügel zum Einsatz, half allerdings auch schon rechts und in der Innenverteidigung aus.

Vor seinem Wechsel auf die Insel im Sommer 2021 war Tomiyasu bereits in der Serie A für den FC Bologna, in Belgien bei VV St. Truiden und in seiner Heimat aktiv.