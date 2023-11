Mbappé-Forderungen an Real Madrid enthüllt

IMAGO/Jonathan Moscrop

Wechselt Kylian Mbappé von PSG zu Real Madrid?

Die Transfer-Saga zwischen Kylian Mbappé und Real Madrid scheint kein Ende zu nehmen. Nun wurden zwei angebliche Forderungen des Superstars von Paris Saint-Germain an die Königlichen aufgedeckt.

Laut dem spanischen Portal "Defensa Central" will Mbappé zum einen an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen. Der 24-Jährige wünscht sich demzufolge eine Freistellung für das Event.

Zum anderen will Mbappé seine Zukunftsentscheidung erst im März oder April treffen. Der Torjäger möchte sich im Januar offenbar noch nicht festlegen, weil er dies für "überstürzt" halten soll.

Real Madrid sieht es angeblich kritisch, dass Mbappé im kommenden Sommer sowohl an der Europameisterschaft als auch an Olympia teilnehmen könnte. Der zweite Wunsch sei dagegen "machbar", behauptet "Defensa Central".

Mbappé wird schon seit langer Zeit mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Obwohl der Flirt schon mehrfach heiß war, ist es bislang noch zu einem Transfer gekommen.

Der französische Nationalspieler besitzt bei Paris Saint-Germain nur noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer. PSG droht somit ein ablösefreier Abgang seines Superstars.

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" brachte zuletzt ebenfalls Manchester United aus der Premier League sowie Al Ittihad aus der saudischen Liga als potenzielle Abnehmer ins Spiel.

Kylian Mbappé zögert mit Entscheidung

Noch zögert Mbappé mit seiner Entscheidung. Der Angreifer war im Sommer 2017 von der AS Monaco innerhalb der Ligue 1 zu Paris Saint-Germain gewechselt. An der Seine entwickelte sich Mbappé zu einem der besten Fußballer der Welt. Real Madrid ist diese Entwicklung natürlich nicht verborgen geblieben.

Ob die Königlichen und der Offensivmann in Zukunft tatschlich noch zusammenfinden, bleibt weiterhin abzuwarten.