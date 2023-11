Tönnies offenbar "Strippenzieher" der S04-Opposition

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Clemens Tönnies war jahrelang für den FC Schalke 04 tätig

Am Sonntag vermeldete die "Bild", dass sich beim FC Schalke 04 eine Opposition gebildet habe, die den amtierenden Aufsichtsrat absägen will. Nun sind weitere Details zur Gruppierung durchgesickert die nahelegen, dass der umstrittene Ex-Boss Clemens Tönnies eine wichtige Rolle in den Plänen einnimmt.

Zuletzt berichtete "Bild", dass sich beim FC Schalke 04 eine Opposition gebildet habe. Durch die enttäuschenden Resultate der letzten Woche soll diese innerhalb des Vereins immer mehr Zulauf erhalten. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge plant die Gruppierung weitreichende Veränderungen. Demnach soll der umstrittene und ultranahe Aufsichtsrat um Boss Axel Hefer schnellstmöglich abgelöst werden.

Dafür wäre angeblich eine außerordentliche Mitgliederversammlung erforderlich, die jedoch nur dann möglich ist, wenn eine solche "schriftlich mit Angabe des Grundes in ein und derselben Sache" beantragt wird. Laut "WAZ" ist jedoch die Vereinssatzung der Knappen ein großes Hindernis. Diese sehe eine Abwahl des Aufsichtsrates nämlich in keinem Szenario vor.

FC Schalke 04: Clemens Tönnies als "Strippenzieher"

Rein rechtlich sind die kolportierten Umsturz-Pläne daher nicht zu realisieren, folgert die Tageszeitung. Im Umfeld des FC Schalke 04 sorgen die Pläne der Opposition dennoch für große Diskussionen und Verunsicherung, so der Bericht weiter. Die von der "Bild" dargestellten Ziele seien aber "noch weit weg und zudem unrealistisch".

Das liegt offenbar auch daran, dass sich die Gruppe weiterhin in der Findungsphase befindet. Laut "WAZ" werden momentan weiterhin Unterstützer gesucht, welche die Strukturen der Opposition stärken können. Weiter heißt es, dass dem ehemaligen Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies eine wichtige Rolle zu Teil wird.

Denn der Lokalzeitung zufolge ist der 67-Jährige "einer der Strippenzieher" hinter den Plänen der Opposition, bei der sich bislang kein Mitglied öffentlich zu erkennen gegeben hat.