Vor Bayern-Duell: Baumgart legt im Kölner Rasenzoff nach

Steffen Baumgart haderte zuletzt öffentlich mit der Rasenqualität im Kölner Stadion

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bekommt es am kommenden Freitagabend (ab 20:30 Uhr) mit dem FC Bayern zu tun. Im Heimspiel gegen den amtierenden deutschen Meister will der Tabellenvorletzte mit einer begeisternden Leistung endlich die Trendwende schaffen.

Neben den eigenen fußballerischen Defiziten stand den Kölnern in den letzten Wochen auch immer wieder der eigene Untergrund im heimischen RheinEnergieStadion im Weg. Der Rasen im Kölner Stadion wurde nämlich als viel zu rutschig empfunden, gerade seit den regnerischen Herbsttagen.

Bekommen die Kölner ihr Rasenproblem nun endlich in den Griff, wenn die Edeltechniker aus München in der Domstadt aufschlagen werden?

Der Kölner Cheftrainer Steffen Baumgart, der in den letzten Wochen laute und öffentliche Kritik am Grün im RheinEnergieStadion geäußert hatte, gab sich im Vorfeld des zwölften Bundesliga-Spieltags zumindest wieder handzahm: "Ich habe jetzt den Bösen gemacht. Ich hoffe, dass man es hinkriegt. In anderen Stadien regnet es auch. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir am Freitag einen sehr, sehr guten Rasen haben werden, weil sich alle bemühen werden. Das ist die Erwartung."

Stadionbetreiber verspricht "bestmöglichen Zustand"

Der 1. FC Köln hat in der laufenden Bundesliga-Spielzeit erst eins von sechs Heimspielen gewinnen können, hatte vor allem beim 1:1-Unentschieden gegen den FC Augsburg immer wieder Probleme mit der Standfestigkeit auf dem Geläuf im eigenen Stadion.

Von der Kölner Sportstätten GmbH, die Eigentümer und Betreiber der 50.000 Zuschauer fassenden Arena ist, gab es im Vorfeld zumindest eine Art Qualitätsversprechen an den 1. FC Köln und den FC Bayern: "Wir kommentieren die Dinge rund um den Rasen nicht mehr, können aber selbstverständlich garantieren, dass unser Team beinahe rund um die Uhr arbeitet, um den Rasen in den bestmöglichen Zustand zu versetzen", wurde Lukas Wachten, Sprecher der Kölner Sportstätten GmbH, von der "Bild" zitiert.

Zuletzt trafen der Effzeh und der FC Bayern übrigens am 34. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison in Köln aufeinander. Damals stellten die Münchner erst in der 89. Minute auf 2:1 und machten damit den Gewinn der deutschen Meisterschaft klar.