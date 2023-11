Nagelsmann überrascht mit Abschottungs-Taktik

IMAGO/Bernd Feil / M.i.S.

Julian Nagelsmann übernahm im September 2023 das Amt ds deutschen Bundestrainers

Julian Nagelsmann lässt dieser Tage nichts unversucht, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestens für die Heim-EM im kommenden Jahr vorzubereiten. Dabei schreckt der Bundestrainer auch nicht vor ungewöhnlichen Maßnahmen zurück, die Teile des DFB-Stabs laut einem Medienberichten offenbar zuletzt überraschten.

Wenn es am Dienstagabend (20:45 Uhr) in Wien im Ernst-Happel-Stadion gegen Österreich geht, dann haben die deutschen Nationalspieler eine Vorbereitung absolviert, die man so beim DFB zuvor noch nicht kannte. Denn Julian Nagelsmann hat nach "Bild"-Informationen rund um die Nationalmannschaft an einigen Abläufen geschraubt.

Schon vor dem Spiel gegen die Türkei, das am Samstag mit 2:3 verloren wurde, und auch jetzt im Vorlauf der Partie gegen Österreich gab es demnach Veränderungen, die laut dem Bericht für einige DFB-Mitarbeiter überraschend waren.

Wie das Boulevard-Blatt erfahren hat, schottet Nagelsmann seine DFB-Kicker noch mehr als zuvor von allen unliebsamen Einflüssen ab.

Konkret sollen am Tag vor einer Partie sowie am Spieltag selbst nur noch jene Mitarbeiter nah an die Nationalspieler dürfen, die das Team unbedingt braucht. Heißt: (Co-)Trainer, Ärzte und Physios.

Von dem Rest wird die Mannschaft rund um die jeweiligen Spiele abgekapselt, um den vollen Fokus nicht zu verlieren.

Nationalmannschaft: Nagelsmann will keine Störfaktoren

Das bedeutet, dass beispielsweise das Essen am Abend vor der Partie gegen die Türkei und nun auch gegen Österreich sowie die Mahlzeit unmittelbar am Spieltag für den Rest des DFB-Stabs tabu ist. Keine Videos, kein Social-Media-Klamauk, nichts soll ablenken.

"Bild" hatte zuvor beobachtet, wie sich schon am Samstag vor dem Spiel gegen die türkische Elf überraschenderweise DFB-Mitarbeiter im Aufenthaltsbereich der Journalisten zeigten, die dort sonst nicht zu sehen sind. Als Beispiel wird DFB-Teammanager Thomas Beheshti genannt.

Diese Maßnahme wurde in Nagelsmann aktueller zweiter Länderspielphase erstmals ausprobiert und soll wohl auch bei den kommenden Zusammenkünften gelten, sobald es an die enge Vorbereitung der jeweiligen Spiele geht. Das Motto: Die Zeit ist knapp, alle potenziellen Störfaktoren sind abzustellen.