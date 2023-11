IMAGO/Kolvenbach

Der BVB hat am Samstagnachmittag Borussia Mönchengladbach zu Gast

Am zwölften Bundesliga-Spieltag hat der BVB am Samstag ab 15:30 Uhr die Borussia aus Mönchengladbach zu Gast. Während es für die Dortmunder darum geht, nach zuletzt zwei Pleiten in Serie wieder in die Spur zu finden, will Gladbach die Gunst der Stunde nutzen und einen Auswärtssieg landen. Wo wird das Borussen-Duell am Samstagnachmittag live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Borussia Mönchengladbach kann getrost als der Dortmunder Lieblingsgegner der letzten Jahre im heimischen Signal Iduna Park bezeichnet werden. Die Bilanz der letzten Jahre liest sich mehr als eindeutig: Die letzten neun Bundesliga-Duelle im eigenen Stadion gegen die Elf vom Niederrhein hat der BVB allesamt gewonnen, darunter zum Teil überdeutlich mit 6:1 (September 2017) oder 6:0 (Februar 2022).

Auch der letzte Vergleich ging am 32. Spieltag der vergangenen Saison mit 5:2 eindeutig an die Schwarz-Gelben, die auch jetzt wieder als Favorit gelten.

Doch aufgepasst: Mit nur einem Punkt aus den letzten drei Bundesliga-Spielen zeigte die Formkurve der Westfalen zuletzt eindeutig nach unten, während Gladbach im gleichen Zeitraum immerhin sieben Zähler einfuhr und sich in der Tabelle auf Platz neun nach vorne schob.

Kann der BVB seine Talfahrt gegen Gladbach stoppen? Hält die Mega-Heimserie der Dortmunder gegen die Fohlenelf? Und wo wird das Borussen-Duell live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft BVB vs. Gladbach live im TV und Stream