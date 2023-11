FC Bayern zieht Peretz-Abschied in Betracht

IMAGO/Mladen Lackovic

Daniel Peretz wechselte im Sommer zum FC Bayern

Im Sommer 2023 überwies der FC Bayern etwa fünf Millionen Euro an den israelischen Erstligisten Maccabi Tel Aviv, um sich die Dienste von Schlussmann Daniel Peretz zu sichern. Im DFB-Pokal feierte der 23-Jährige kurz darauf sein Pflichtspieldebüt, weitere Einsätze folgten bislang allerdings nicht. Gut möglich, dass sich die Wege daher bald (vorerst) wieder trennen.

Der FC Bayern soll mit dem Gedanken spielen, Dan Peretz im Sommer 2024 zu verleihen, damit der Nationalspieler abseits von München Spielpraxis sammeln kann. Das berichtet "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg. Ein Abschied im Winter sei hingegen nicht Teil der Planungen des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Alles in allem soll man in München dem Bericht zufolge durchaus zufrieden mit Peretz sein und seine Leistungen im Training hoch einschätzen, heißt es. Im Team sei der Keeper zudem sehr angesehen.

In die Saison 2024/25 will man angeblich dennoch mit Manuel Neuer als Nummer eins und Sven Ulreich als Neuers Stellvertreter gehen. Als dritter Torwart darf angeblich Eigengewächs Tom Ritzy Hülsmann Erfahrungen im Profitraining sammeln, Peretz wiederum soll am besten bei einer Leihe Spielpraxis einheimsen.

Ulreich-Verlängerung beim FC Bayern ebnet den Weg für eine Peretz-Leihe

Zu den Spekulationen passt, dass Ulreich, dessen Vertrag Ende Juni 2024 ausläuft, in Kürze seinen Kontrakt beim FC Bayern verlängern soll. "Sky" mutmaßt sogar, dass das neue Arbeitspapier schon vor Weihnachten unter Dach und Fach sein wird.

Ausschlaggebend für die Entscheidung war, dass Ulreich während der langen Verletzungspause von Neuer einmal mehr als dessen Stellvertreter brillierte und starke Leistungen zeigte sowie die Tatsache, dass der 35-Jährige sich danach ohne Nebengeräusche wieder in seine Rolle als Ersatz zurückzog.

Für den FC Bayern bestritt der 35-Jährige in seiner Karriere bereits 98 Pflichtspiele, allein 2023/24 hütete er zwölfmal den Kasten der Münchner.

Dass Ulreichs Karriereende immer näher rückt, ist angesichts seines Alters allerdings auch kein Geheimnis. Die Lücke könnte dann Peretz schließen - am besten nach einer erfolgreichen Leihe mit vielen Spielminuten im Gepäck.