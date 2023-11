Spannung an allen Fronten: Die Tops & Flops im ersten Saisondrittel der 2. Bundesliga!

IMAGO/CB

Das erste Saisondrittel in der 2. Fußball-Bundesliga liegt hinter uns. Obwohl uns noch zahlreiche Spiele und Kämpfe bevorstehen, hat man bereits jetzt mehr als genug Material für eine Analyse.

Beim Anblick der Tabelle kann man mit Leichtigkeit einige ziemlich überraschende Ergebnisse erkennen. Was waren die größten Tops & Flops im ersten Saisondrittel? Wir haben die wichtigsten Fakten übersichtlich zusammengefasst!

Die Hamburger Lokalrivalen auf dem Weg in die Erstklassigkeit

Zusammen mit Hertha und Schalke galten die Hamburger Lokalrivalen, HSV und St. Pauli, vor dem Saisonbeginn als die größten Favoriten im diesjährigen Aufstiegskampf. Im Gegensatz zur Alten Dame und den Königsblauen wurden die Norddeutschen diesem Status im bisherigen Saisonverlauf mit Leichtigkeit gerecht. Dies gilt insbesondere für die Kiezkicker, da das Team von Fabian Hürzeler die einzige bislang ungeschlagene Mannschaft der Liga ist. Der aktuelle Tabellenführer überzeugte dabei primär in der Defensive, die in den 13 bisherigen Spielen bloß 9 Gegentore zugelassen hat (Bestwert der Liga). Ein weiterer Grund für den Höhenflug ist die überragende Form des Mittelfeldspielers Marcel Hartel, der mit 6 Toren und 5 Vorlagen der torgefährlichste Spieler im Team war. Generell ist klar, dass man am Millerntor mit Recht auf einen direkten Aufstiegsplatz hoffen darf.

Das Gleiche gilt allerdings auch für den Erzrivalen von St. Pauli. Obwohl es für die Rothosen im ersten Saisondrittel einige negative Überraschungen gab, reicht es trotz drei Niederlagen aktuell für 24 Punkte und den 2. Tabellenplatz. Die größte Stärke des HSV war bislang zweifellos die bärenstarke Offensive (26 erzielte Tore; Bestwert der Liga). Angeführt wird die Sturmreihe vom überragenden Knipser Robert Glatzel (10 Tore und 2 Assists) sowie vom offensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler Laszlo Benes (7 Tore und 5 Assists). Anderseits könnte die Leistung in der Defensive definitiv besser sein, da man bislang sogar 17 Gegentore kassierte.

Der größte Flop kommt aus Gelsenkirchen

Nach dem letztjährigen Abstieg aus der 1. Bundesliga wollte man in Gelsenkirchen in diesem Jahr sofort in die Erstklassigkeit zurückkehren. Zu diesem Zweck wurden im Sommer einige geprüfte Spieler verpflichtet, wie Ron Schallenberg oder Paul Seguin. Aufgrund dessen haben die meisten Anbieter für 2 Bundesliga Wetten die Königsblauen im Aufstiegskampf erwartet. Nach dem ersten Saisondritteln könnte das jedoch kaum weiter von der Realität entfernt sein, da Schalke mit nur 13 Punkten aus genauso vielen Spielen aktuell im Tabellenkeller (16. Platz) sitzt.

Der unerwartet schwache Saisonstart führte dazu, dass sich der Vorstand der Königsblauen vom Coach Thomas Reis trennte und ihn durch Karel Geraerts ersetzte. Obwohl der Belgier in seiner kurzen Amtszeit die Form ein bisschen verbessern könnte, wird es mit dem direkten Wiederaufstieg für Schalke sicherlich schwer sein.

Mit den Ergebnissen aus den ersten Wochen können auch die Fans von Hertha BSC definitiv nicht zufrieden sein. Dies bezieht sich insbesondere auf die ersten Ligaspiele, da die Alte Dame erst am 4. Spieltag den ersten diesjährigen Ligasieg feierte. Seitdem hat sich die Formkurve jedoch nach oben gerichtet, sodass Hertha langsam den Weg zum erwarteten Niveau findet. Im Rampenlicht stand bislang der Stürmer Haris Tabakovic, der mit 9 Treffern und 3 Assist der torgefährlichste Berliner war.

Holstein Kiel als die größte positive Überraschung

Obwohl es ein paar Teams gibt, die bisher die Erwartungen übertroffen haben, geht unser Titel der größten positiven Überraschung des ersten Saisondrittels an Holstein Kiel. Der Hauptgrund dafür liegt in einer offensiv ausgerichteten Spielweise, sodass die Spiele der Kieler ein echter Augenschmaus für alle Fußballfans sind. Die Sturmreihe kreiert durchschnittlich sogar 3,2 Großchancen pro Spiel, was zweifellos einen beeindruckenden Wert darstellt.

Nach 13 Spieltagen sammelte das Team von Marcel Rapp 23 Punkte und steht somit auf einem hohen 3. Tabellenplatz. Wenn in erster Linie die Offensivform weiterhin auf solch einem hohen Niveau bleibt, kann man als Fan von Holstein Kiel am Saisonende einen Aufstiegsplatz mit Recht auf dem Zettel haben.