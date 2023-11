"Unterirdisch", "Schönspielerei": Basler zerlegt DFB-Team

IMAGO/LENTHE-MEDIEN

Mario Basler rechnet mit der Nationalmannschaft ab

Vor dem zweiten November-Test gegen Österreich (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) herrscht im Lager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erneut Alarmstimmung. Ex-Profi Mario Basler geht nach der schwachen Vorstellung gegen die Türkei (2:3) mit einigen Akteuren hart ins Gericht - speziell ein Star vom FC Bayern bekommt sein Fett weg.

"Ich bin eigentlich immer noch ein bisschen geschockt und ein bisschen überrascht, wie das Spiel gelaufen ist", begann der 54-Jährige seine Ausführungen in seinem Podcast "Basler ballert".

Die Performance in Berlin sei eine "bittere Enttäuschung für alle" gewesen, die nächste stünde am Dienstag schon "vor der Tür", gab sich Basler pessimistisch.

Gegen die Türkei habe die DFB-Auswahl "unterirdisch gespielt", der Schlusspfiff sei "das Beste an dem ganzen Spiel" gewesen, ätzte der Europameister von 1996.

Deutschland war im vorletzten Test des Jahres zwar früh in Führung gegangen, hatte in der Folge aber komplett den Faden verloren. "Da war einfach das Lustlose, und dass sie nicht rennen wollen, nicht kämpfen wollen, dann die Schönspielerei", zählte Basler die Ärgernisse auf.

FC Bayern: Basler geht mit Kimmich hart ins Gericht

Wie so oft war Joshua Kimmich im letzten Länderspiel der größte Dorn in Baslers Auge. Deshalb richtete er einen flammenden Appell an Bundestrainer Julian Nagelsmann.

"Ich hoffe nur eins: Dass er jetzt einfach mal gesehen hat, dass Kimmich und Gündogan einfach nicht zusammengehen", spielte der ehemalige Mittelfeldspieler auf die Besetzung der Doppelsechs an.

Nagelsmann habe "einen großen Fehler gemacht", als er Kimmich in seiner gewünschten Rolle als Abräumer vor der Abwehr stärkte. "Viele in Deutschland sehen ihn mittlerweile auf der rechten Verteidigerposition. Nur einer nicht, das ist der wichtigste Mann, das ist Nagelsmann selbst", gab Basler zu bedenken. Der Nachfolger von Hansi Flick müsse sich nun "selbst hinterfragen".