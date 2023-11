Paukenschlag: Max Kruse verlässt Paderborn sofort!

IMAGO/ULMER

Max Kruse steht beim SC Paderborn vor einer Vertragsauflösung

Nach wenigen Monaten scheint die Liaison zwischen Max Kruse und dem SC Paderborn schon wieder zu enden. Der ehemalige Nationalspieler soll sich mit dem Zweitligisten auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt haben.

Das berichtet das Portal "RevierSport" am Dienstagabend. Der Tabellenelfte hat die überraschende Meldung bislang weder bestätigt noch dementiert.

Kruse hatte in Paderborn immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kam unter Trainer Lukas Kwasniok nur in fünf Partien für die Ostwestfalen zum Einsatz. Dabei gelang ihm ein Assist.

Dem Vernehmen nach verabschiedete sich der 35-Jährige bereits von seinen Mitspielern. Kurioserweise nutzte Kruse dafür eine WhatsApp-Gruppennachricht.

Der Beitrag im Wortlaut (zitiert via "RevierSport"):

"Jungs, ich habe leider gestern nicht alle von Euch gesehen: Deswegen verabschiede ich mich auf diesem Wege bei all denen, die ich gestern nicht gesehen habe. Leider hat es nicht so funktioniert wie ich beziehungsweise der Verein es sich vorgestellt haben, aber so ist das manchmal im Fußball! Ihr seid eine geile Truppe, es hat sehr viel Spaß gemacht. Behaltet das auf jeden Fall bei. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Paderborn-Fan bin, aber ich drücke euch die Daumen - gerade für das Pokalspiel in Leverkusen. Alles ist möglich. Wünsche jedem Einzelnen von Euch alles Gute und man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Bis dahin - alles Gute."

Ob Kruse seine Karriere nach dem schnellen Aus in Paderborn fortsetzt, ist unklar. Schon seit längerer Zeit hat der Routinier mit Blessuren zu kämpfen, seine Match-Fitness hat darunter spürbar gelitten.

Kruse, der als Enfant terrible gilt, stand insgesamt in 307 Bundesliga-Begegnungen auf dem Rasen (97 Tore, 79 Vorlagen). Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolvierte der Kreativkopf 14 Länderspiele (vier Treffer).