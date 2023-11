IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die deutsche Nationalmannschaft hat viel Arbeit vor sich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich im letzten Länderspiel des Jahres mit 0:2 in Österreich blamiert. Rund um das DFB-Team herrscht weniger als sieben Monate vor dem Beginn der Heim-Europameisterschaft Alarmstimmung. Die Pressestimmen zur Begegnung:

Deutschland

kicker: "Sabitzer eröffnet, Sané sieht Rot: DFB-Team verliert auch in Wien. Das deutsche Nationalteam hat auch seine letzte Partie im Jahr 2023 verloren. In Wien unterlag die DFB-Auswahl nach einer dürftigen Leistung - und längerer Unterzahl - gegen Österreich mit 0:2."

ntv: "Erschreckendes DFB-Team geht gegen Österreich unter. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stürzt tiefer in die Krise. Drei Tage nach der Pleite gegen die Türkei geht auch das Spiel in Österreich auf erschreckend schwache Weise verloren. Der Frust ist gigantisch und entlädt sich bei Leroy Sané in einer Tätlichkeit."

Süddeutsche Zeitung: "Abbruchstimmung. Die deutsche Nationalmannschaft zieht mit einer irritierenden 0:2-Niederlage in Österreich ins EM-Jahr - und mit einer Debatte darüber, ob der neue Bundestrainer Nagelsmann seine Elf überfordert."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Alarmstufe Rot beim DFB-Team. Es ist ein geradezu verstörender Auftritt der deutschen Mannschaft. Die DFB-Auswahl präsentiert sich vollkommen ideenlos, defensiv zu verletzlich – und dünnhäutig. Der Trend zeigt klar nach unten."

Der Spiegel: "Ein Schlag ins Gesicht. Starangreifer Leroy Sané rastet aus – doch schon zuvor versagten alle Mannschaftsteile: In Wien erlebt die deutsche Nationalelf ein neues Tief. Julian Nagelsmanns Projekt droht schon vor der EM zu scheitern."

Österreich

Kronen Zeitung: "Episch! Rangnicks ÖFB-Helden demütigen Deutschland."

Kleine Zeitung: "Starke Österreicher schlagen Deutschland verdient mit 2:0. Dortmund-Legionär Marcel Sabitzer brachte das ÖFB-Team mit 1:0 in Führung (29.), Christoph Baumgartner erhöhte (73.) und bescherte seiner Mannschaft einen hochverdienten Sieg."

Kurier: "Feierabend im Wiener Prater: Österreich besiegt Deutschland 2:0. Das ÖFB-Team spielte überragend gegen den überforderten vierfachen Weltmeister und gewann nach Toren von Sabitzer und Baumgartner völlig verdient."

ORF: "Österreichs Fußballnationalteam hat das Länderspieljahr 2023 mit einem hochverdienten Prestigesieg beschlossen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick bezwang Deutschland in einem Testspiel mit 2:0 (1:0). Das ÖFB-Team ließ den vierfachen Weltmeister im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion alt aussehen, Deutschland schwächte sich zudem selbst. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann geht mit einem weiteren Dämpfer ins Heim-EM-Jahr 2024."

Heute: "ÖFB-Team siegt 2:0 – Deutsche vor Heim-EM in Trümmern."

Spanien

Marca: "Leroy Sané verliert im Freundschaftsspiel die Beherrschung: Hässlicher Schubser und schneller Platzverweis."

AS: "Deutschland ist ein Drama. Der EM-Gastgeber schließt die Länderspielpause mit der zweiten von zwei Niederlagen gegen Österreich ab. Sané wurde nach einem Angriff auf Mwene vom Platz gestellt."

England

BBC: "Deutschland muss gegen Österreich die zweite Niederlage in Folge einstecken, und die Amtszeit von Julian Nagelsmann beginnt weiterhin schwierig."

The Mirror: "Deutschland wird in Österreich geschlagen, während Leroy Sané zum ersten Mal Rot sieht, nachdem er einen gegnerischen Spieler schubst und der Bayern-München-Star vom Spielfeld geführt werden muss."