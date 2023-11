Enthüllt: Das ist die Winter-Wunschliste des FC Bayern

IMAGO/Markus Fischer

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben im Winter Arbeit auf dem Transfermarkt vor sich

Der FC Bayern ist mit einem hochkarätig besetzten, aber auch sehr dünnen Kader in die Saison 2023/24 gegangen. Um diese Baustelle zu beheben, müssen die Münchner auf dem Winter-Transfermarkt tätig werden. Auf zwei Positionen wollen sie nachrüsten. Bei einem Kandidaten hofft der Rekordmeister auf einen Preisnachlass.

Dem FC Bayern droht mit Beginn des neuen Jahres ein personeller Engpass. Im Januar finden sowohl der Afrika- als auch der Asien-Cup statt. Dafür wird der Rekordmeister mit Min-jae Kim und Noussair Mazraoui zwei Leistungsträger abstellen müssen. Vorsorgen wollen Thomas Tuchel, Christoph Freund und Co. dafür auf dem Wintertransfermarkt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, steht die Suche nach einem weiteren Innenverteidiger in den kommenden Wochen ganz oben auf der Prioritätenliste. Der neue Mann soll dabei im Idealfall flexibel einsetzbar sein und auch auf der Rechtsverteidigerposition zum Einsatz kommen können. Damit könnten die Münchner im Idealfall mit einem Transfer den vorübergehenden Verlust von zwei Spielern auffangen.

FC Bayern korrigiert finanzielle Schmerzgrenze

Nach wie vor Thema an der Säbener Straße ist auch ein defensiver Mittelfeldspieler. Hier steht Joao Palhinha weiterhin auf der Wunschliste. Aber: Der "Sport Bild" zufolge haben die Bayern-Bosse ihre finanzielle Schmerzgrenze nach unten geschraubt. Die 65 Millionen Euro, die im Sommer für Palhinha geboten wurden, werden sie "nicht noch einmal bieten", heißt es. Dies hatte zuvor auch schon "Sky" berichtet.

Bedeutet: Ein Palhinha-Transfer ließe sich nur realisieren, wenn der FC Fulham einen Preisnachlass gewährt. Ob der Premier-League-Klub dazu bereit wäre, ist nicht bekannt.

Zubimendi frühestens im Sommer zum FC Bayern

Bei Kaderplaner Christoph Freund weiterhin auf dem Zettel steht laut "Sport Bild" auch San-Sebastian-Profi Martín Zubimendi. Der 24-Jährige soll allerdings kein Kandidat für einen Wintertransfer sein. Um ihn werden sich die Münchner im Fall der Fälle frühestens im Sommer 2024 bemühen, schreibt das Blatt.

Insgesamt steht dem Rekordmeister im Winter ein Transferbudget in Höhe von 50 bis 75 Millionen Euro zur Verfügung. Transfereinnahmen können wohl nicht mit einkalkuliert werden. Der einzige Spieler, der den Verein in den nächsten Wochen verlassen könnte, ist Eric Maxim Choupo-Moting. Für ihn haben die Bayern-Bosse Berichten zufolge eine Ablöse in Höhe von "nur" fünf Millionen Euro veranschlagt.