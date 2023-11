Interesse an Bayern-Urgestein Müller nimmt zu

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlängert Thomas Müller beim FC Bayern?

Thomas Müller will seine Karriere bis mindestens 2025 fortsetzen, wie das Urgestein des FC Bayern zuletzt klarstellte. Ob der 34-Jährige noch einmal bei seinem Herzensklub verlängert oder tatsächlich erstmals in seiner Karriere wechselt, scheint derzeit offen zu sein. Denn: Das Interesse wächst.

Zahlreiche Klubs aus dem Ausland schauen auf die Situation von Thomas Müller, dessen Vertrag beim FC Bayern zum Saisonende ausläuft. Wie "Sport Bild" vermeldet, wurde auch bei anderen Klubs registriert, dass zwischen dem Bayern-Urgestein und den Verantwortlichen noch keinerlei Gespräche stattgefunden haben.

Interesse gibt es demnach nicht nur aus der nordamerikanischen MLS, sondern auch aus Saudi-Arabien.

Eine Verlängerung in München sei derweil kein Selbstläufer, so das Sportblatt, da Müller zu den Spitzenverdienern im Kader zählt. Müller selbst schließe einen Wechsel innerhalb der Bundesliga nicht mehr aus, heißt es außerdem. Ein solcher Transfer dürfte aber nur schwer vorstellbar sein.

Im vergangenen Winter soll der 34-Jährige noch eine Offerte von Englands Rekordmeister Manchester United abgelehnt haben, berichtet "Sport Bild". Teammanager Erik ten Hag habe den Münchner unbedingt auf die Insel locken wollen, Müller zeigte jedoch kein Interesse.

FC Bayern plant Gespräche mit Müller

Ob der Offensiv-Allrounder bei einem Angebot in den kommenden Monaten erneut absagt, sei offen, so die Einschätzung.

Klar ist aus Sicht des 452-fachen Bundesliga-Spielers: "Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan. Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen - ich hoffe, das sieht man."

Klubpräsident Herbert Hainer hatte sich in der Vertragsfrage zuletzt entspannt gezeigt. "Er weiß, wie ungemein wir alle ihn schätzen." Erste Gespräche mit der Klub-Ikone seien nun in den kommenden Wochen geplant.

Unter Cheftrainer Thomas Tuchel ist Thomas Müller in dieser Saison meist nur Ergänzungsspieler. "Dass es mich ärgert, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, ist auch klar", räumte Müller gegenüber "Sport Bild" offen ein, wenngleich er weiß: "Wir haben aktuell bei uns in der Offensive fast ein Überangebot an Qualitätsspielern. Da muss jeder manchmal schlucken."