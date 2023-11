Löw und Flick bei Union Berlin ins Spiel gebracht

imago sportfotodienst

Joachim Löw (l.) und Hansi Flick (r.) wurden 2014 zusammen Weltmeister

Union Berlin befindet sich weiterhin auf Trainersuche. Vereinslegende Torsten Mattuschka nennt seine Kandidaten für die Nachfolge von Urs Fischer und bringt hierbei auch die beiden Ex-Bundestrainer Joachim Löw und Hansi Flick ins Spiel.

Wer übernimmt Union Berlin? Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga lässt sich mit seiner Trainer-Entscheidung Zeit. Torsten Mattuschka wünscht sich einen "ehrlichen Arbeiter" in Köpenick, wie er im Gespräch mit "Sky" betonte.

Der TV-Experte nannte in diesem Zusammenhang auch seine Kandidaten für den vakanten Posten. "Oliver Glasner wurde schon oft erwähnt. Bei Eintracht Frankfurt hat er einen Riesen-Job gemacht, auch wenn es am Ende nicht mehr so lief, wie man es sich erhofft hat. Aber ich denke, dass es passen könnte", meinte Mattuschka zum einen.

Im Anschluss ließ die Union-Ikone dann aufhorchen. "Hansi Flick und Jogi Löw sind frei. Ich glaube, Union ist etwas Anderes, warum sollte man nicht bei ihnen anfragen?", so Mattuschka.

Löw hat nach seinem Abschied als Bundestrainer im Sommer 2021 bislang kein neues Team übernommen. Gleiches gilt für Flick, der im September von seinen Aufgaben bei der Nationalmannschaft entbunden wurde.

Abstiegssorgen bei Union Berlin

Mattuschka führte seine Liste noch weiter aus. "Timo Schultz wäre frei, Dimitrios Grammozis auch, mein Sky-Kollege Mirko Slomka hat lange keinen Job gehabt. Vielleicht holt man einen Trainer, der lange nicht gearbeitet hat und richtig brennt. Egal, wer es sein wird, es geht nur darum, die Liga zu halten", sagte der 43-Jährige.

Union Berlin rangiert in der Fußball-Bundesliga nach neun Niederlagen in Serie mit nur sechs Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der Hauptstadtklub trennte sich Mitte November nach etwas mehr als fünf Jahren von Urs Fischer. U19-Trainer Marco Grote sowie Assistentin Marie-Louise Eta haben die Geschicke interimsweise übernommen.