Ex-BVB-Profi vor Bundesliga-Rückkehr?

Ex-BVB-Talent Koray Günter (l.) könnte in die Bundesliga zurückkehren

Bei Borussia Dortmund galt Koray Günter einst als großes Abwehrtalent, absolvierte aber nur ein Pflichtspiel für die Profis. Im Winter könnte das ehemalige BVB-Juwel in die Fußball-Bundesliga zurückkehren.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist der inzwischen 29-Jährige ein Transfer-Kandidat bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Der Tabellen-13. könnte demnach versuchen, Günter von seinem aktuellen Arbeitgeber Hellas Verona in der italienischen Serie A zurück nach Deutschland zu lotsen.

Große Steine dürfte der Klub dem früheren deutschen Junioren-Nationalspieler nicht in den Weg legen. 2023/2024 stand Günter noch kein einziges Mal für Verona auf dem Platz. Erst im Sommer war er von einer Leihe zu Sampdoria Genua zum italienischen Meister von 1985 zurückgekehrt.

Ohnehin blickt Günter in den letzten Jahren auf eine bewegte Vita zurück: Im Januar 2014 hatte er den BVB in Richtung Galatasaray verlassen. Immerhin 2,5 Millionen Euro Ablöse flossen damals in die Kassen der Schwarz-Gelben. 2018 folgte eine kurze Zwischenstation beim CFC Genua, 2019 der Wechsel nach Verona, zunächst auf Leihbasis, später fest für 2,4 Millionen Euro. 126 Serie-A-Einsätze (ein Tor, vier Vorlagen) zählen die Statistiker inzwischen für Günter.

"Viel gelernt" beim BVB

Eine Rückkehr in die Bundesliga dürfte den Innenverteidiger durchaus reizen. Seine zwei Minuten im Oberhaus für den BVB bezeichnete er 2021 im Interview mit "Sport Bild" als "Moment des Stolzes, in dem ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen ist". Er habe die "zwei, drei Jahre bei den Profis genossen, sehr viel gelernt", so Günter damals.

In einer Mannschaft "voller Top-Stars" habe er damals "als Talent kein Licht gesehen", blickte er zurück. "Mir wurde von Vereinsseite zwar eine Perspektive geboten, aber als junger Spieler war ich ungeduldig. Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem ich meinen Ehrgeiz nicht mehr im Zaum halten konnte. Ich wollte irgendwo hingehen, wo ich vor allem mir selber beweisen konnte, dass ich im Profibereich mithalten kann und auch dorthin gehöre."