Baumgart lehnt Rücktritt kategorisch ab

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Baumgart steckt mit dem 1. FC Köln mitten im Abstiegskampf der Bundesliga

Mit sechs Punkten aus elf Spielen steht der 1. FC Köln auf Platz 17 der Bundesliga und befindet sich in akuten Abstiegssorgen. Trainer Steffen Baumgart steht deswegen in der Kritik. Könnte dem 51-Jährigen ein ähnliches Schicksal drohen wie Urs Fischer und Bo Svensson?

"Trennungen passieren in unserem Beruf. In den beiden Fällen gab es eine sachliche Aufarbeitung der Situation, es wurde nicht alles in Schutt und Asche gelegt. So gehört sich das aus meiner Sicht, wenn man bedenkt, welch großartige Leistungen beide für ihre Vereine gebracht haben", sagte Baumgart in der "Sport Bild" über die Situationen bei Union Berlin und Mainz 05.

Für ihn selbst sei ein Rücktritt derzeit keine Option, betonte der 51-Jährige: "Das ist kein Thema für mich. Ich habe eine Aufgabe, und die lautet: Den 1. FC Köln in der 1. Liga zu halten. Am 34. Spieltag möchte ich mit meinem Verein über dem Strich stehen – das ist mein Ziel."

Baumgart-Vertrag in Köln wäre auch in Liga zwei gültig

Auch eine Entlassung seitens des Vereins erwartet er derzeit nicht. Mit "solch einem Szenario" beschäftige er sich nicht, meinte Baumgart.

Vielmehr erklärte er, dass sein Vertrag auch bei einem Abstieg ins Unterhaus gültig bleiben würde: "Das war eine bewusste Entscheidung. Und ich möchte mit aller Macht in der Bundesliga bleiben, dabei hilft es nicht, über 'Was wäre wenn?' zu sprechen."

Der gebürtige Rostocker ist seit Juli 2021 Trainer der Kölner und erreichte mit dem Verein direkt in seiner ersten Saison die Gruppenphase der Europa Conference League, verpasste dort jedoch die K.o.-Phase. Die vergangene Spielzeit beendete er mit dem Klub auf dem 11. Tabellenplatz. Vor seiner Zeit am Rhein hatte Baumgart den SC Paderborn von der 3. Liga in die Bundesliga geführt.

Im Oberhaus geht es für den 1. FC Köln am 12. Spieltag zuhause gegen den FC Bayern München weiter.