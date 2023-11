Hummels schlägt nach DFB-Auftritt Alarm

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Auch BVB-Verteidiger Mats Hummels zeigte eine schwache Leistung gegen Österreich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich auch im vierten Spiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann in einer erschreckend schwachen Verfassung gezeigt. BVB-Verteidiger Mats Hummels sieht noch viel Arbeit auf sich und seine Mitspieler zukommen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich wenige Monate vor der Heim-EM regelrecht blamiert. Beim schwachen Auftritt in Wien gegen Österreich verlor die DFB-Auswahl völlig verdient mit 0:2 (0:1). Für einen Tiefpunkt sorgte zudem Bayern-Star Leroy Sané mit seiner Roten Karte nach Tätlichkeit kurz nach der Pause.

Gegen stark aufspielende Österreicher mangelte es der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann sowohl an defensiver Stabilität als auch an Passgenauigkeit und Kreativität im Offensivspiel. Kein einziger Nationalspieler konnte Eigenwerbung betreiben, gleich sieben DFB-Profis erhielten in der sport.de-Einzelkritik die Note 5 oder schlechter.

Deutsche Nationalmannschaft muss sich "an die eigene Nase" fassen

BVB-Verteidiger Mats Hummels, der bei der Pleite in Berlin gegen die Türkei (2:3) noch wegen Rückenproblemen ausgesetzt hatte, war ebenfalls ein Unsicherheitsfaktor in der Defensive (sport.de-Note 5,0). Hinterher übte er deutliche Kritik an der Mannschaftsleistung.

"Wir haben emotional und kämpferisch erst mit der Roten Karte angefangen dagegenzuhalten. Defensive ist nicht Abwehr und Offensive Sturm - alles arbeitet zusammen. Wir haben uns als komplette Mannschaft an die eigene Nase zu packen", so der Routinier deutlich: "So reicht es nicht gegen eine Topnation."

Es brauche Zeit, die "Sachen umzusetzen", so Hummels über die neuen taktischen Vorgaben des Bundestrainers: "Ich glaube, dass man noch ganz große Schritte gehen kann. Wir wissen jetzt sehr eindeutig, wo wir noch ein, zwei Schippen drauflegen müssen. Dann kann es auch ein gutes Turnier werden, im Moment nicht."