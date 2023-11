Florian Wirtz zum FC Bayern? Das sagt Reiner Calmund

IMAGO/Christoph Hardt

Reiner Calmund sieht den FC Bayern als Titel-Favoriten

Bayer Leverkusens langjähriger Erfolgsmanager Reiner Calmund würde Shooting-Star Florian Wirtz nicht zu einem zeitnahen Wechsel zum FC Bayern raten.

"Er ist in Leverkusen derzeit am besten aufgehoben", sagte Calmund in einem Ein-Satz-Interview anlässlich seines 75. Geburtstags am 23. November mit "Sport Bild". Wirtz gilt seit Längerem als möglicher Transfer-Kandidat beim FC Bayern sowie bei weiteren europäischen Top-Klubs wie dem FC Barcelona.

Wegen seiner starken Leistungen in den letzten Wochen und Monaten nahmen die Spekulationen zuletzt Fahrt auf - für Calmund kein Wunder. Wirtz habe genau wie der ehemalige Leverkusener Kai Havertz (heute FC Arsenal) "Weltklasse", schwärmte der extrovertierte Kult-Funktionär, "aber im Moment ist Florian besser".

Der 20-Jährige, den Bayer im Jahr 2020 vom Rhein-Rivalen 1. FC Köln abgeworben hatte, hat auch großen Anteil am aktuellen Höhenflug der Leverkusener in der Bundesliga.

Obwohl die Werkself nach elf Spieltagen noch ungeschlagen ist und sogar mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern die Tabelle anführt, glaubte Calmund nur zu "30 bis 40 Prozent" an eine Meisterchance seines Herzensklubs. Der ärgster Verfolger aus München habe "seit Jahren den besten Kader und die größte Titelerfahrung", begründete Calmund seine Prognose.

Großes Lob für Neuzugang des FC Bayern

Immerhin: Die beste Arbeit im deutschen Profi-Fußball wird nach Ansicht Calmunds derzeit bei Bayer gemacht.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sei der beste Manager der Liga, "weil er - gemeinsam mit Trainer Xabi Alonso - die finanziellen Mittel optimal genutzt hat". Alonso wiederum sei aktuell "sicher" der beste Trainer im Oberhaus, so Calmund, der von 1976 bis 2004 für Bayer arbeitete.

Begeistert zeigte sich "Calli" von Sommer-Neuzugang Harry Kane, der beim FC Bayern derzeit für Furore sorgt und einen Rekord nach dem anderen aufstellt. Der Engländer sei "der beste Stürmer der Welt" und "eine große Persönlichkeit", schwärmte der Ex-Manager.