Provoziert Schalke eine Winter-Flucht von Polter?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sebastian Polter hat seinen Stammplatz auf Schalke verloren

Unter dem neuen Cheftrainer Karel Geraerts zählt Mittelstürmer Sebastian Polter zu den großen Verlierern beim FC Schalke 04. Der Routinier hat seinen Stammplatz beim Zweitligisten längst verloren, schmorte zuletzt beim 1:2 gegen SV Elversberg 90 Minuten lang auf der Bank. Mittlerweile keimen Gerüchte auf, wonach die Königsblauen den Offensivmann schon im Winter loswerden wollen.

Laut eines jüngsten Berichts der "Sport Bild" provoziert die sportliche Leitung der Schalke um Coach Geraerts einen Abgang von Polter schon im bevorstehenden Januar-Transferfenster.

Wie es weiter heißt, soll das Gehalt des 32-Jährigen anschließend in einen neuen Stürmer reinvestiert werden, der besser zum Spielstil des belgischen Chefcoaches passt.

In der Tat spielte 1,92-m-Hüne Polter unter Geraerts praktisch noch keine Rolle, bringt es auf lediglich zwei Kurzeinsätze gegen den 1. FC Nürnberg und den Karlsruher SC.

In der Anfangsphase der Saison war Polter noch der effizienteste aller Schalke-Angreifer, brachte es alle 76 Minuten lang auf einen Scorerpunkt.

Obwohl er in den letzten Wochen zum Ersatzspieler degradiert wurde und in der internen Stürmer-Hierarchie auf Schalke auf Platz fünf hinter Kenan Karaman, Bryan Lasme, Keke Topp und Simon Terodde zurückgefallen ist, denkt Polter selbst offenbar noch nicht an eine Winter-Flucht.

Polter-Berater: "Er wird sich durchsetzen"

"Wer Sebastian kennt, weiß, dass er noch nie geflüchtet ist. Warum auch? Er will und wird sich durchsetzen! Wenn er spielt, poltert es regelmäßig. Seine Qualitäten kennt auf Schalke jeder. Vielleicht ja demnächst auch der neue Trainer", wurde sein Berater Branko Panic in der "Sport Bild" zitiert.

Dass es trotz seiner Vertragslaufzeit bis 2025 in Gelsenkirchen auch andere Alternativen für den Neuner gibt, daran ließ sein Agent aber ebenfalls keine Zweifel aufkommen: "Wir haben nicht nur im Sommer, sondern auch aktuell immer wieder Anfragen aus dem In- und Ausland. Es ist schön zu sehen, dass er bei anderen Vereinen immer noch einen hohen Stellenwert hat und man ihm zutraut, eine Verstärkung zu sein."

Nach derzeitigem Stand gilt ein fester Wechsel als unwahrscheinlich, laut dem Medienbericht ist maximal ein Leihgeschäft für ein halbes Jahr denkbar.