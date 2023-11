BVB-Wechselkandidat flirtet mit Abgang

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Antonios Papadopoulos (l.) ist noch bis 2024 an den BVB gebunden

Bei Borussia Dortmund wurde Abwehr-Talent Antonios Papadopoulos zuletzt als ein Kandidat für einen Winter-Wechsel gehandelt. Zwar bekennt sich der 24-Jährige zum BVB - allerdings nur mit einer zeitlichen Einschränkung.

"Die Gerüchte will ich nicht kommentieren. Ich habe in Dortmund noch einen Vertrag bis Juni 2024. Bis dahin gebe ich 100 Prozent für den BVB", sagte Papadopoulos den "Ruhr Nachrichten". "In der vergangenen Saison habe ich schon Bundesliga und Champions League gespielt. Ich gebe auch weiterhin Gas und werde immer auf meine Chance lauern. Denn Fußball ist das, was ich liebe und das wird sich auch nie ändern."

Er habe "in den letzten Monaten intensiv mit einem Personaltrainer gearbeitet und auch meine Ernährung umgestellt. Ich fühle mich gerade richtig gut und fitter denn je. Ich achte sehr darauf, was meinem Körper gut tut", schilderte Papadopoulos.

Der gebürtige Stuttgarter stellte aber auch klar: "Ich sehe mich nicht auf Dauer in der 3. Liga. Ich möchte irgendwann in der Bundesliga spielen."

Das gelang ihm im BVB-Trikot bislang nur selten. Erst drei Kurzeinsätze absolvierte er für die Dortmunder Profis im Oberhaus. Hinzu kommen ein Spiel über 90 Minuten im DFB-Pokal sowie acht Minuten in der Champions League, verteilt auf zwei Partien.

Siebenmal stand Papadopoulos in der laufenden Saison für die U23 des BVB in der 3. Liga auf dem Rasen.

BVB: Keine Angebote für Antonios Papadopoulos?

Andere Klubs sollen seine Entwicklung derweil genau verfolgen. Spekulationen zufolge waren bereits im Sommer Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus an dem Deutsch-Griechen interessiert. Lockrufe aus den Niederlanden, aus Deutschland und der zweiten englischen Liga soll es ebenfalls gegeben haben.

"Sky" berichtete zuletzt - ohne jedoch konkrete Klubs zu nennen - auch für den Januar gebe es wieder Interessenten. Dann ist zudem die letzte Möglichkeit für den BVB, noch eine Ablösesumme für Papadopoulos zu generieren.

Konkrete Winter-Angebote liegen der Borussia laut "Ruhr Nachrichten" zwar bislang nicht vor. Sollten diese eintrudeln, will die Vereinsführung Papadopoulos demnach aber keine Steine in den Weg legen.