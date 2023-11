Neue Nahrung für Gerüchte um Sancho-Rückkehr zum BVB

IMAGO/Liam McBurney

Kehrt Jadon Sancho zum BVB zurück?

Eine baldige Rückkehr von Jadon Sancho zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sei derzeit "überhaupt kein Thema", fegte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auflodernde Gerüchte um ein Comeback des bei Manchester United suspendierten Flügelflitzers im Trikot der Schwarzgelben schon Anfang Oktober gegenüber "Sky" vom Tisch. Die Spekulationen reißen dennoch nicht ab, der BVB soll inzwischen sogar einer von nur zwei Anwärtern auf einen Transfer sein.

Juventus Turin und der BVB beobachten die Entwicklungen um Jadon Sancho weiterhin genau. Das berichtet der englische "Telegraph". Demnach soll es auch Interesse aus Saudi-Arabien am 23-Jährigen bestehen, Sancho soll es allerdings vorziehen, seine Karriere in Europa fortzusetzen.

Sancho hat sein bislang letztes Spiel für Manchester United Ende August bestritten. Anschließend fehlte er im Kader, was Trainer Erik ten Hag mit schwachen Trainingsleistungen begründete. Eine Aussage, der Sancho mit einem öffentlichen Statement auf dem Kurznachrichtendienst X die Richtigkeit absprach.

"Bitte, glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde es nicht zulassen, dass Leute Dinge sagen, die vollkommen unwahr sind", schrieb Sancho damals. Er habe unter der Woche sehr gut trainiert und vermute, es "gebe andere Gründe" für den Umstand, dass er den Sprung in den Kader nicht geschafft hat.

Das spricht gegen einen Wechsel zum BVB

Damit aber nicht genug: Sancho prangerte an, dass man ihn ohnehin häufig im falschen Licht darstelle. "Ich bin schon zu lange der Sündenbock gewesen, was nicht fair ist", so der Flügelflitzer weiter.

Eine Entschuldigung bei ten Hag soll Sancho in der Folge abgelehnt haben, es folgte die Suspendierung von Spiel- und Trainingsbetrieb der Profis.

Am Old Trafford soll man daher sehr bereit sein, Sancho zu veräußern. Der Weg zu einem Deal scheint sich allerdings nicht gerade einfach zu gestalten. Zum einen soll Sancho in Manchester ein äußerst üppiges Salär kassieren, zum anderen will der "Mirror" erfahren haben, dass United etwa 57 Millionen Euro als Ablöse fordert. Eine Kombination, die zumindest einen Wechsel zum BVB in weite Ferne rücken lassen würde.

Sollten allerdings wirklich nur zwei Klubs den Wunsch hegen, Sancho zu verpflichten, ist nicht natürlich auszuschließen, dass die Red Devils ihre Forderungen deutlich reduzieren.