Brisante Spekulationen um Nagelsmann-Aus

IMAGO/Moritz Mueller

Julian Nagelsmann betreut die deutsche Nationalmannschaft - bis zur EM 2024?

Nach dem 0:2-Debakel in Wien gegen Österreich gibt es erste Spekulationen um eine mögliche Ablösung von Bundestrainer Julian Nagelsmann noch vor der Heim-EM 2024 im kommenden Sommer.

Im Rahmen eines Kommentars mutmaßte "Bild"-Sportchef Matthias Brügelmann, Nagelsmann erhalte auf jeden Fall noch die beiden bislang nicht offiziell bestätigten Länderspiele im März gegen Frankreich und die Niederlande als Bewährungschance.

Sollte es dort erneut zwei Niederlagen setzen, würde aber "die Frage akut, ob Sportdirektor Rudi Völler der bessere Trainer für die Europameisterschaft wäre", schrieb der Journalist.

Es dürfe mit Blick auf eine erfolgreiche EM-Endrunde "kein Denkverbot" geben, forderte Brügelmann, das sei der DFB auch den deutschen Fans "schuldig".

Völler war im September bereits interimsweise für Nagelsmanns entlassenen Vorgänger Hansi Flick eingesprungen. Unter seiner Regie gab es einen überzeugenden 2:1-Sieg gegen Vize-Weltmeister Frankreich.

Danach wechselte Völler wieder auf die Funktionärsebene und Nagelsmann übernahm das Traineramt - mit einem bis nach der EM datierten Vertrag. Das Debüt des neuen Bundestrainers gegen die USA gewann die DFB-Elf, danach folgte ein 2:2 gegen Mexiko - positive Ansätze schienen erkennbar. Die Niederlagen gegen Österreich und die Türkei (2:3) zuletzt ließen die Zweifel an Nagelsmann aber wachsen.

Julian Nagelsmann hat noch "Spaß" bei der Nationalmannschaft

Der 36-Jährige bereut seinen Wechsel zum DFB laut eigener Aussage aber nicht. "Es macht mir Spaß. Wir müssen uns da rausarbeiten, mit allem, was wir haben. Das wird die nächsten dreieinhalb Monate nicht so leicht. Ich bin traurig, aber nicht frustriert. Die Niederlagen tun weh. Ich bin öfter in Österreich und habe keine Lust, dass mich jeder darauf anspricht. Wir müssen Emotionen wecken, aber das geht nicht über Palavern, nur durch Leistung", sagte Nagelsmann nach dem Österreich-Spiel.

Gravierende Änderungen in Sachen Spielstil den kommenden Monaten schloss er nicht kategorisch aus: "Wir haben uns für einen Weg entschieden - auch in Rücksprache mit der Mannschaft - und in allen Spielen dasselbe gespielt, nur mit zwei, drei Wechseln in der Startelf. Schmeiße ich im März alles um und passe es nur noch dem Gegner an? Darüber muss ich nachdenken."