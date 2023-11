Trennung von Max Kruse? SC Paderborn bezieht Stellung

IMAGO/Noah Wedel

Max Kruse wird wohl nicht mehr das Trikot des SC Paderborn tragen

Der SC Paderborn und Max Kruse gehen getrennte Wege. Das bestätigte der Zweitligist, nachdem am Dienstagabend Berichte aufgekommen waren, der 35-Jährige habe sich bereits von seinen Mannschaftskollegen verabschiedet.

Die Trennung soll Kruse per "WhatsApp" ans Team kommuniziert haben.

"Jungs, ich habe leider gestern nicht alle von Euch gesehen: Deswegen verabschiede ich mich auf diesem Wege bei all denen, die ich gestern nicht gesehen habe", zitierte "Reviersport" aus der Nachricht des früheren Nationalspielers. "Leider hat es nicht so funktioniert wie ich beziehungsweise der Verein es sich vorgestellt haben, aber so ist das manchmal im Fußball! Ihr seid eine geile Truppe, es hat sehr viel Spaß gemacht. Behaltet das auf jeden Fall bei. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Paderborn-Fan bin, aber ich drücke euch die Daumen - gerade für das Pokalspiel in Leverkusen. Alles ist möglich. Wünsche jedem Einzelnen von Euch alles Gute und man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Bis dahin - alles Gute."

SC Paderborn sucht "Lösung" für Causa Max Kruse

Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber erklärte gegenüber dem "SID", dass sich Kruse derzeit wegen Rehamaßnahmen in Berlin befinde, kündigte aber ein klärendes Gespräch mit dem Profi an: "Unabhängig davon hat sich die sportliche Situation für beide Seiten nicht in der gewünschten Form entwickelt. Mit Blick darauf arbeiten wir gemeinsam an einer Lösung, wie wir den weiteren Weg gestalten."

Kruse hatte im Sommer einen Einjahresvertrag bei den Ostwestfalen unterschrieben. Zuvor war er in Wolfsburg unter Trainer Niko Kovac in Ungnade gefallen und war seit November 2022 vereinslos.

Sportlich konnte der Linksfuß nicht in Paderborn nicht an alte Leistungen anknüpfen. Aufgrund von Verletzungsproblemen kam Kruse nur zu fünf Einsätzen im SCP-Trikot. Dabei gelang ihm eine Vorlage.

Ob Kruse seine Karriere nach dem schnellen Aus in Paderborn fortsetzt, ist unklar. In den vergangenen Jahren kokettierte er immer wieder mit einem Wechsel in die MLS. Da sein Sohn bei seiner Mutter in den USA lebt, könnte er dann in dessen Nähe ziehen.