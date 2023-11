FC Bayern bei Varane angeblich chancenlos

IMAGO/Roger Evans

Raphael Varane soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Am Montag schoss das Gerücht ins Kraut, der FC Bayern plane im Winter ein Offerte für Raphael Varane von Manchester United, um sich in der Rückrunde in der Abwehrmitte breiter aufzustellen. Die vermeintlichen Hoffnungen des deutschen Rekordmeisters auf den Weltmeister von 2018 könnten nun allerdings einen herben Dämpfer erfahren.

Manchester United soll derzeit kein Interesse daran hegen, Raphael Varane im Winter auf den Markt zu stellen. Das will die "Sun" erfahren haben. Demnach dürfen sich der FC Bayern und mögliche weitere Interessenten frühestens im Sommer 2024 Hoffnungen auf einen Deal machen.

Mit Varane, Harry Maguire und Victor Lindelöf verfügt der Kader von Manchester United derzeit nur über drei fitte Innenverteidiger. Jonny Evans und Lisandro Martínez fallen aktuell verletzt aus. Einen Verkauf von Varane im Winter soll Coach Erik ten Hag daher als zu riskant ansehen.

Ohnehin will die "Sun" von nicht näher genannten "Quellen" erfahren haben, dass Varane bei einem Abschied einen Wechsel nach Italien oder Saudi-Arabien vorziehen würde. Dass der 30-Jährige seine Karriere bei Manchester United fortsetzt, ist demnach allerdings ausgeschlossen.

Diese Ziele soll Varane dem FC Bayern vorziehen

"Die Tage von Raphael Varane bei Manchester United sind gezählt und die Uhr tickt hinsichtlich seiner Zukunft. Er begann die Saison als Spieler der ersten Mannschaft, jetzt ist er die vierte Wahl hinter Jonny Evans", umreißt besagte Quelle die Situation von Varane. Im Januar werde der Franzose allerdings "nirgendwo hingehen".

Und weiter: "Ten Hag möchte das Rückgrat seines Kaders zusammenhalten, um United die besten Chancen zu geben, unter die ersten vier zu kommen. Aber im Sommer wird United auf Angebote hören. Es gibt bereits Interesse aus Saudi-Arabien, wo Varane eine massive Gehaltserhöhung einstecken könnte. Aber er ist auch an Italien interessiert, da es eine Liga ist, die er bewundert und in der er sich gerne versuchen würde."

Varanes Vertrag am Old Trafford endet im Sommer 2025.