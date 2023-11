Boris Becker fällt bitteres DFB-Fazit

IMAGO

Tennis-Ikone Boris Becker kommentiert die Pleite der Nationalmannschaft

Boris Becker ist nicht nur Tennis-Legende, sondern auch glühender Fußball-Fan. Der sechsfache Grand-Slam-Champion zieht nach der bösen Pleite der deutschen Nationalmannschaft in Österreich ein ernüchterndes Fazit.

"Österreich hat verdient gegen Deutschland gewonnen! Es ist leider die Wahrheit ...", meldete sich Becker am Dienstagabend auf X (ehemals Twitter) zu Wort.

Bereits zuvor hatte die Tennis-Ikone mehrfach den Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Wien kommentiert.

Schon in der Anfangsphase merkte Becker kritisch an, dass es beim DFB-Team "noch nicht wirklich rund" laufe. Beim Halbzeitstand von 0:1 aus deutscher Sicht lobte der 56-Jährige die Einwechslung von Thomas Müller. "Vermisse ihn wenn er NICHT spielt ... einer mit Persönlichkeit/Präsenz!", so Becker.

Doch kurz nach dem Wiederanpfiff stand nicht Müller, sondern Leroy Sané im Mittelpunkt. Der Offensivmann des FC Bayern wurde nach einer Tätlichkeit gegen Phillipp Mwene mit der Roten Karte vom Platz gestellt. "Bitte genau Zeitlupe anschauen ... wer ist zuerst aggressiv geworden ... endlich haben wir Musik im Spiel!", urteilte der dreifache Wimbledon-Sieger über den Zwischenfall.

"Gewisse Sprachlosigkeit" bei Boris Becker

"Jetzt gibt es eine komplizierte Aufgabe für Nagelsmann ... mal schauen!", fügte Becker hinzu. Am Ende musste sich die deutsche Nationalmannschaft dem alten Rivalen sogar mit 0:2 gegen geschlagen geben. "Eine gewisse Sprachlosigkeit ist eingetreten ...", haderte Becker mit dem Resultat.

Fakt ist: Das DFB-Team ist rund sieben Monate vor der Heim-Europameisterschaft auf einem neuen Tiefpunkt angekommen. "Schlechter kann es gerade nicht sein", drückte es Kapitän Ilkay Gündogan im "ZDF" aus.

"Wir dürfen jetzt nicht in eine Opferrolle verfallen. Wir müssen akzeptieren, dass es unfassbar viel Arbeit auf allen Positionen ist", reagierte Bundestrainer Julian Nagelsmann.