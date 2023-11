Enthüllt: Daran hakt der Eintracht-Deal mit DFB-Star Groß

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Pascal Groß ist bei Eintracht Frankfurt im Gespräch

Bei den völlig verkorksten Länderspielen der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) traf Mittelfeldspieler Pascal Groß keine Schuld, saß er doch in beiden Spielen über 90 Minuten nur auf der Bank. Die Gerüchteküche um den Routinier brodelt derweil munter weiter.

Seit Tagen halten sich die Spekulationen hartnäckig wonach Bundesligist Eintracht Frankfurt einen Transfer von Pascal Groß anstrebt, der seit 2017 beim englischen Klub Brighton & Hove Albion unter Vertrag steht.

Mit seinen jüngsten Aussagen, dass er sich grundsätzlich eine Rückkehr nach Fußball-Deutschland in der Zukunft vorstellen könne, hatte der 32-Jährige die Gerüchte nur noch weiter befeuert.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg jetzt enthüllte, denken die Eintracht-Bosse um Sportvorstand Markus Krösche tatsächlich weiter über eine Verpflichtung des gebürtigen Mannheimers nach, der im deutschen Oberhaus bisher 70 Partien für 1899 Heidenheim und den FC Ingolstadt bestritten hat.

Allerdings vermeldete der Transferexperte auch, dass ein Deal zum derzeitigen Zeitpunkt beziehungsweise für das Transferfenster im kommenden Januar noch "nicht realistisch sei. Grund dafür sind die finanziellen Rahmenbedingungen. Das Gehalt und die geforderte Ablösesumme von Brighton & Hove Albion soll schlichtweg zu hoch für die Adlerträger sein.

Eintracht-Flirt Groß bestritt bereits über 200 Premier-League-Spiele

Klar sei allerdings auch, dass die SGE-Verantwortlichen die Situation des viermaligen deutschen A-Nationalspielers weiter beobachten werden.

In der englischen Premier League hat sich Groß in den letzten Jahren zu einem absoluten Leistungsträger für seine Farben entwickelt. Zuletzt feierte er im Brighton-Trikot rundes Jubiläum, bestritt in seiner siebten Spielzeit auf der Insel vor kurzem sein 200. Premier-League-Spiel.