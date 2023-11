Matthäus-Ansage an Nagelsmann

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Lothar Matthäus kritisiert Julian Nagelsmann

DFB-Rekordspieler Lothar Matthäus appelliert an Bundestrainer Julian Nagelsmann und fordert ein Umdenken. Die Idee von Matthäus: Der neue DFB-Coach soll sich am Interims-Vorgänger orientieren.

Gut ein halbes Jahr vor dem Start der Heim-EM steckt der deutsche Fußball weiter mitten in der Krise. Die Sorgenfalten werde größer und größer - auch bei Lothar Matthäus.

Der Weltmeister von 1990 fühle sich in Anbetracht der aktuellen Leistungen des Teams in die Zeit von Ex-Bundestrainer Hansi Flick zurückversetzt.

Dass Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann etwas am System werkelt und umstellt und zum Beispiel einen Kai Havertz auf der ungewohnten Linksverteidigerposition ausprobiert, verstehe er zwar prinzipiell: "Aber wir haben doch keine Zeit mehr", schrieb der DFB-Rekordspieler in seiner Kolumne bei "Sky".

In der Tat drängt die Zeit: In nicht einmal sieben Monaten geht die EM im eigenen Land los. In der aktuellen Verfassung wirkt das DFB-Team eher wie Kanonenfutter und nicht ansatzweise wie ein Turnierfavorit.

Der Rekordnationalspieler fordert Nagelsmann auf, sich zu hinterfragen. Vor allem, ob er in den vergangene beiden Spielen gegen die Türkei und Österreich die richtigen Entscheidungen getroffen habe.

Matthäus: Warum so kompliziert?

"Ich weiß nicht, warum man es so kompliziert macht. Lasst uns 4-2-3-1 spielen! Vielleicht will man als Trainer heutzutage zu viel. Julian muss nichts beweisen. Er ist ein super Trainer, ich mag ihn von der Art her und wie er spielen lässt. Aber die Verunsicherung, die es schon vor seiner Ankunft gab, ist immer noch da", so Matthäus.

Der 62-Jährige legt den Finger in Wunde, auch beim DFB. Der Verband habe es versäumt, in den vergangenen Monaten Basics festzulegen. "Was wollen wir mit unserer Mannschaft? Welches System spielen wir? Welche Spieler sind ideal für dieses System?" Die Matthäus-Forderung: "Wir brauchen eine klare Grundidee!"

Das System, das Interimscoach Rudi Völler gegen Frankreich (2:1) spielen ließ, ist seiner Meinung nach "das am besten auf die Mannschaft zugeschnittene". Das Team müsse sich auf eigene Stärken fokussieren und sich nicht nach dem Gegner richten.

"Dann habe ich die falsche Entscheidung getroffen"

"Wenn ich schon eine anfällige Abwehr habe und will gegen die Türkei und Österreich ein Zeichen setzen, es dann aber schlechter als vorher mache, habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Wenn ich eine Dreierkette und zwei Schienenspieler habe, müssen diese beiden defensiver denken.

Spieler wie Havertz, Leroy Sané oder Julian Brandt seien jedoch "gelernte Offensivspieler und spielen in ihren Vereinen in den nächsten sieben Monaten nicht auf diesen Positionen. Dies sorgt auch bei den Mitspielern für Verunsicherung."