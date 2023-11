Boateng hilft bei den Bayern aus

IMAGO/Philippe Ruiz

Jérôme Boateng hilft im Training aus

Jérôme Boateng hält sich weiter beim FC Bayern fit. An diesem Mittwoch durfte er sogar wieder bei der ersten Mannschaft aushelfen.

Die Länderspielpause sorgt für einen dezimierten Trainingskader beim FC Bayern. Wegen der Spiele und Reisen mit ihren Nationalteams standen FCB-Coach Thomas Tuchel am Mittwoch nur sieben Profis im Mannschaftstraining zur Verfügung.

Boateng trainiert an der Seite von Harry Kane

Dazu gehörten auch Top-Stürmer Harry Kane (der schon wieder zurückgekehrt war) oder Keeper Manuel Neuer. Um die Gruppe aufzustocken, bediente sich der Bayern-Übungsleiter bei der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters. So durfte Innenverteidiger Jerome Boateng also mal wieder mit der ersten Mannschaft und an der Seite von Harry Kane mitttrainieren, berichtete die "Bild".

Am Freitagabend (20.30 Uhr) trifft der Tabellenzweite auf den 1. FC Köln, kann im Bundesliga-Fernduell mit Bayer Leverkusen also vorlegen.

Im Oktober hatten die Bayern aufgrund ihrer dünnen Personaldecke laut über eine Verpflichtung von Ex-Spieler Boateng nachgedacht, sich dann aber dagegen entschieden - auch aufgrund einer von Strafprozessen belasteten Vergangenheit, wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Oktober erklärte.

Boateng-Ausflug in die Formel-1-Welt

Der vertragslose Ex-Nationalspieler trainiert seither weiter bei der U23 der Bayern mit und versucht dort, in Form zu bleiben. Dass der Rekordmeister den Verteidiger für die Profimannschaft verpflichtet, sei indes keine ernste Option, will die "Bild" wissen. Gerüchte über ein Engagement beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim entpuppten sich zuletzt als falsch.

Am vergangenen Wochenende hatte Boateng den Großen Preis von Las Vegas verfolgt und Fotos von der Glitzerveranstaltung in den USA gepostet, zum Beispiel mit Sprint-Olympiasieger Usain Bolt. Nach dem Sieg von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ging es zurück über den Atlantik nach München und die Säbener Straße.