Personal-Beben noch kein Thema beim BVB

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Interne "Unruhe" beim BVB

Bei Borussia Dortmund mehren sich die Anzeichen für Differenzen zwischen den Verantwortlichen. Ein Personal-Beben ist für die BVB-Bosse um Hans-Joachim Watzke aber offenbar noch kein Thema.

Wie der "kicker" berichtet, stellt sich derzeit die Frage nach einer Trennung von Trainer Edin Terzic und/oder Sportdirektor Sebastian Kehl für die Führungsetage nicht. Intern gebe es nach den schwachen Auftritten in der Bundesliga und dem Sturz hinaus aus den Champions-League-Rängen jedoch "Unruhe", schreibt das Fachmagazin.

Detaillierter hatte darüber "Sport Bild" zuletzt berichtet. Demnach herrsche zwischen Terzic und Kehl schon seit Längerem eine Distanz. Das Verhältnis sei gekennzeichnet von "Unstimmigkeiten", "Disharmonie" und von "gegenseitigen Vorwürfen" bei Transfers, hieß es.

Auch zwischen Terzic und Kehls neuem Assistenten Slaven Stanic, der als Koordinator Sport beim BVB fungiert, soll das Verhältnis nicht gut sein. Es kursierten sogar Vorwürfe, Stanic würde im Hintergrund Stimmung gegen Terzic machen, so der Bericht.

Beim BVB geht es Schlag auf Schlag

Klar ist: Die Liga-Partien vor der Länderspielpause geben Anlass zur Sorge in Dortmund.

Sowohl beim 0:4 gegen den FC Bayern als auch vor allem beim 1:2 beim VfB Stuttgart waren die Leistungen ungenügend. Als Tabellenfünfter wäre der BVB nach jetzigem Stand nicht für die Champions League qualifiziert - das Minimalziel, an dem auch alle wirtschaftlichen Parameter bei der Borussia hängen.

Terzic sowie das kickende Personal auf dem Rasen müssen also schleunigst für einen Stimmungsumschwung sorgen, am besten schon mit einem Sieg im West-Duell gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr).

Danach folgen Schlag auf Schlag die Duelle in der Königsklasse bei der AC Milan, in der Liga bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen sowie das Pokalduell in Stuttgart und das Heimspiel gegen RB Leipzig.