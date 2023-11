PK des FC Bayern mit Thomas Tuchel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Thomas Tuchel trifft mit dem FC Bayern auf den 1. FC Köln

Nach der Länderspielpause steht für den FC Bayern am Freitagabend (20:30 Uhr) das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln an. Einen Tag vorher stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Journalisten.

sport.de begleitet die Pressekonferenz aus München heute ab 13 Uhr an dieser Stelle im Live-Ticker.

+++ Wie hat der FC Bayern die Pause genutzt? +++

Wenn alle Nationalspieler zu ihren jeweiligen Teams ausfliegen, herrscht beim FC Bayern üblicherweise Leere auf dem Trainingsplatz. Auch Trainer Thomas Tuchel kann sich dann mit anderen Themen als dem Alltagsgeschäft beschäftigen. Handlungsbedarf bestand wohl in erster Linie mit Blick auf das Winter-Transferfenster. Hat sich der Rekordmeister in den vergangenen Tage dort weiter umgesehen? Und was hat der Übungsleiter sonst noch getrieben?

+++ Aufbauarbeit nach DFB-Debakel +++

In den letzten Tagen war Tuchel in München wohl zunehmend als Motivator gefordert. Gerade die deutschen Nationalspieler dürften nach zwei enttäuschenden Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) mit reichlich mentalem Ballast zurückgekehrt sein. Joshua Kimmich muss im DFB-Team womöglich sogar um seinen Stammplatz bangen. Leroy Sané war nach der Tätlichkeit gegen Österreich fast schon der Buhmann der Nation. Wie geht man beim FC Bayern mit dem Rückschlag um, für den man selbst nichts kann?

+++ Gute Erinnerungen an den 1. FC Köln +++

Hoffnung dürfte die kommende Aufgabe in der Bundesliga machen. Denn Köln war für den FC Bayern zuletzt ein gutes Pflaster. In der Domstadt tüteten die Münchner am letzten Spieltag der vergangenen Saison in dramatischer Weise den Meistertitel ein. Damals war Jamal Musiala beim 2:1 mit seinem späten Tor der gefeierte Held. Diesmal könnte der Youngster womöglich verletzt fehlen. Wie soll die Rückkehr nach Köln trotzdem gelingen? Und welche Bayern-Stars sind für die Partie noch fraglich?