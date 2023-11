FC Bayern "stark verwundert" über Gerüchte

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Jan-Christian Dreesen entscheidet als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern über die Einstellung eines neuen Sportvorstandes mit

Seit Wochen schwebt die Frage über den Verantwortlichen des FC Bayern, ob Max Eberl als neuer Sportvorstand eingestellt wird. Noch lassen sich die Münchner Zeit - und wundern sich offenbar über die jüngsten Spekulationen.

Über die Zukunft von Max Eberl beim FC Bayern München wird weiter heiß diskutiert und spekuliert. Wie "Sky" zuletzt vermeldet hatte, rückt die Verpflichtung des ehemaligen Gladbachers und Leipzigers "immer näher".

Wie der "kicker" in seiner Donnerstagsausgabe nun berichtet, ist man an der Säbener Straße jedoch "stark verwundert" über die Gerüchte, dass die Entscheidung bereits getroffen und Eberl so gut wie eingestellt sei.

Ebenso überrascht seien die Bayern-Bosse über Berichte, dass die Verpflichtung eines neuen Sportvorstandes indirekt auch mit einem Aus von Marketingvorstand Andreas Jung im Sommer 2024 in Zusammenhang stünde. Beides treffe nicht zu, so das Fachblatt.

In der Causa Eberl werde sich der FC Bayern vielmehr weiter Zeit lassen, wenngleich der seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic vakante Posten des Sportvorstandes durchaus noch besetzt werden könnte.

Hoeneß gibt sich in der Eberl-Frage bedeckt

"Bild" hatte zuletzt mit Verweis auf die jüngste Aufsichtsratssitzung des FC Bayern Mitte November berichtet, dass die Tendenz der Verantwortlichen zu einem neuen Sportvorstand gehe.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte zudem im Interview mit RTL/ntv und sport.de erklärt, man werde in den nächsten vier bis sechs Monaten wahrscheinlich einen Mann für diese Position einstellen. "Dann schauen wir mal, ob das der Max sein wird oder jemand anderes."

Im Wintertransferfenster sehen die Münchner Bosse derweil die Arbeit beim neuen Sportdirektor Christoph Freund und Cheftrainer Thomas Tuchel "ganz gut" aufgehoben, hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zuletzt verlauten lassen. Lob hatte der im Sommer zum FC Bayern gewechselte Freund zuletzt auch von Hoeneß bekommen. Er sei ein "Glücksgriff", so der Bayern-Patron im "kicker".