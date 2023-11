Entscheidung über Müller "noch nicht getroffen"

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Thomas Tuchel will unbedingt auch in Zukunft mit Thomas Müller beim FC Bayern zusammenarbeiten

Thomas Müller will seine Karriere auch nach der laufenden Saison fortsetzen, obgleich sein Vertrag beim FC Bayern - Stand jetzt - nur noch bis Ende Juni 2024 gültig ist. Cheftrainer Thomas Tuchel hat das Münchner Urgestein vor dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln am Freitag (20:30 Uhr) in höchsten Tönen gelobt, aber auch durchblicken lassen, dass eine Entscheidung über die Zukunft noch nicht getroffen wurde.

"Natürlich hätte ich ihn gerne weiter im Team", machte Thomas Tuchel am Donnerstagmittag auf der Spieltagspressekonferenz unmissverständlich deutlich, als er auf seinen Routinier Thomas Müller angesprochen wurde.

Müller kommt unter Tuchel in dieser Saison zumeist nur als Einwechselspieler zum Zug. Jüngst machte der 34-Jährige aber deutlich, die Fußballschuhe sicher noch bis 2025 schnüren zu wollen. Ob beim FC Bayern, das ist einem jüngsten Bericht von "Sport Bild" zufolge nicht unbedingt in Stein gemeißelt.

Interesse soll schon im vergangenen Winter seitens Manchester United bestanden haben, nun sollen auch Klubs aus der MLS sowie aus Saudi-Arabien anklopfen.

Entscheidung über Müller-Rolle beim FC Bayern "noch nicht getroffen"

Für Tuchel ist es derweil "selbstverständlich, dass er weiterspielen will", da Müller "topfit" und hochmotiviert sei. "Er ist Fußballer durch und durch. Wieso sollte er auf dem allerhöchsten Niveau nicht weiterspielen?"

Zwar räumte der Bayern-Coach ein, dass der Offensiv-Allrounder im Moment "sicher nicht die Spielminuten" bekomme, "die ihn glücklich machen. Trotzdem nehme ich ihn als sehr positiv wahr - als Jemanden, der nicht nur Energie braucht, sondern auch gibt."

Bezüglich der Zukunftsplanungen gab sich Tuchel gelassen: "Jetzt ist gerade einmal November. Deswegen ist die Entscheidung, welche Rolle er künftig einnimmt, jetzt noch nicht getroffen. Er ist ein fixer Bestandteil unserer Mannschaft, eine Ikone für den Klub, eine spielende Legende und deshalb bekommt er von uns den maximalen Respekt."