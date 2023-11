Tuchel über Sané-Ausraster: "Ich habe das kommen sehen"

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Thomas Tuchel und Leroy Sané arbeiten beim FC Bayern zusammen

Mit seinem Komplett-Ausraster samt Platzverweis sorgte Leroy Sané im Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Österreich (0:2) für einen Eklat. Umso willkommener dürfte dem Angreifer sein, nun wieder im Trikot des FC Bayern auflaufen zu können, schließlich lief es für ihn dort zuletzt deutlich besser als im DFB-Team. Trainer Thomas Tuchel erwartet keine Folgeschäden.

Kurz nach dem Seitenwechsel in Wien hatte Sané, der schon vorher aufgekratzt wirkte, den Mainzer Phillipp Mwene am Hals gepackt und umgeschubst. Für die Tätlichkeit sah der 27-Jährige sofort die Rote Karte - die erste seiner Profi-Karriere.

"Ich habe das ein bisschen kommen sehen am Fernseher. Man hat gefühlt, dass er unzufrieden ist", gestand Bayern-Coach Thomas Tuchel am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Rekordmeisters vor dem Auswärtsspiel in Köln (Freitag, 20:30 Uhr).

Normalerweise habe sich Sané "top im Griff", stellte der Übungsleiter klar: "Wir haben da nur eine halbe Minute drüber gesprochen. Das ist menschlich. Es darf nicht passieren, aber es ist in dem Moment passiert."

Nun wollen alle Beteiligten schnell nach vorne schauen. "Er ist jetzt hier, ist unserer absoluter Schlüsselspieler und hat unser vollstes Vertrauen", hob Tuchel hervor.

Sané zählt in der bisherigen Saison zu den gefährlichsten Bayern-Akteuren. In 18 Pflichtspielen sammelte der Linksfuß bereits 16 Scorerpunkte (neun Tore, sieben Vorlagen).

FC Bayern: Tuchel fordert Fokus auf den Verein

Neben Sané kehrten vier weitere Bayern-Stars mit DFB-Frust zurück nach München. Tuchel fürchtet deshalb jedoch keine größeren Probleme.

"Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir alles dafür tun, dass sie sich hier sicher fühlen - egal, ob sie gute oder schlechte Erlebnisse hatten. Es ist wichtig, den Fokus jetzt auf Bayern zu haben", so der 50-Jährige.

Sein Fazit zur Nationalmannschaft: "Wir reiten da nicht drauf rum. Wir hängen uns jetzt nicht in die Analyse des DFB rein, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir bieten ein Umfeld, in dem die Spieler positive Energie tanken."