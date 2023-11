Hamann: Darum muss der FC Bayern Wirtz holen

IMAGO/Marc Schueler

Florian Wirtz (r.) wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern muss in den kommenden Transferphasen alles daran setzen, Nationalspieler Florian Wirtz von Bayer Leverkusen nach München zu holen. Diese Meinung vertritt Ex-Nationalspieler und TV-Experte Dietmar Hamann mit Nachdruck. Um den Kreativspieler vom Bundesliga-Tabellenführer zu bekommen, müsse im Zweifel sogar Jamal Musiala bei Bayern geopfert und verkauft werden.

Nach Ansicht Hamanns bringt Wirtz in der derzeitigen Erfolgssaison der Werkself ein Element ein, welches Musiala beim FC Bayern noch zu häufig fehlt: "Wirtz ist ein Spieler, der andere ins Spiel bringt. Du hast einen ganz anderen Spielfluss, wenn ein Wirtz spielt", so der 50-Jährige in einem "Sky"-Interview.

Während Bayern-Star Musiala bei Ballbesitz eher "den Kopf nach unten nimmt und anfängt zu dribbeln", habe Leverkusens Nummer 10 das gesamte Spielfeld im Blick und sei ein herausragender Spielgestalter: "Wenn man sieht, was die Leverkusener für einen Fußball spielen: Der hat einen Namen, und der ist Florian Wirtz! Alles, was nach vorne geht, da ist Wirtz in über der Hälfte der Fälle unmittelbar dran beteiligt. Er hat eine unheimlich gute Übersicht, ist technisch perfekt, hat diese Spielfreude und Genialität", sang der Vizeweltmeister von 2002 ein wahres Loblied auf den 20-Jährigen.

Natürlich werde der FC Bayern "einen Teufel tun", Jamal Musiala abzugeben. Schließlich habe auch er in den vergangenen zwei, drei Jahren seine herausragende Klasse bereits nachhaltig unter Beweis gestellt.

Bayern-Flirt Wirtz hat noch Vertrag bis 2027

Doch um Wirtz von Leverkusen nach München zu bekommen, dürfe es beim Rekordmeister keine Denkverbote geben: "Du musst du versuchen zu holen. Ob beide in einer Mannschaft spielen können, werden wir bei der Nationalmannschaft vielleicht sehen. [...] Aber einen Wirtz nach München zu holen, sollte man auf alle Fälle probieren", meinte Hamann weiter.

Der derzeitige Vertrag des Mittelfeldspielers bei Bayer Leverkusen läuft noch bis Sommer 2027. Zahlreiche Spitzenklubs sollen um ihn werben.