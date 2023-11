Geraerts deutet überraschenden Schalke-Transfer an

IMAGO/

Karel Geraerts ist "stolz", Trainer des FC Schalke 04 zu sein

Der Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 will sich im Winter verstärken. Trainer Karel Geraerts gab nun Einblicke in die Transferplanungen der Königsblauen.

"Ich spreche jeden Tag mit André (Hechelmann, Sportdirektor; Anm. d. Red.), aber mein Fokus liegt aktuell nur auf der Mannschaft und den Spielern, die bei uns sind", stellte Geraerts im Interview mit der "WAZ" klar.

Dennoch ist der Coach in die Kaderplanung involviert. "Natürlich analysieren wir, was ich über den Kader und die Spieler denke", so der Belgier.

Geraerts' Fokus liegt aber derzeit klar auf den sportlichen Aspekten. "Wir haben noch vier Spiele bis zum Winter, mein Job ist es zu trainieren und die Mannschaft auf diese Begegnungen vorzubereiten. Bis dahin stehe ich mit André zu den Planungen für Januar im Austausch", sagte der 41-Jährige und ergänzte: "In der Winterpause werden wir dann die bis dahin erarbeiteten Pläne priorisieren. Bis dahin kümmert sich vor allem André um die Erarbeitung der Spielerprofile."

Mit Hechelmann hat Geraerts bereits darüber gesprochen, wo der FC Schalke 04 noch Verstärkung gebrauchen könnte. "Ich habe mit André über alle Positionen gesprochen, wir wollen den Kader besser machen. Manchmal sind auf einmal tolle Spieler für Positionen verfügbar, auf denen du eigentlich gut aufgestellt bist", ließ der neue Trainer durchblicken, dass es auch eine Überraschung auf dem Transfermarkt geben könnte.

In dem Interview zog Geraerts auch eine erste Bilanz aus seinen sechs Wochen bei den Knappen. "Für mich fühlt sich das nicht so lang an. Das ist für mich ein gutes Zeichen", merkte er an.

Der Übungsleiter betonte außerdem, dass er "stolz" darauf ist, Trainer des FC Schalke 04 sein. "Auch wenn wir verlieren, bin ich stolz", so der ehemalige Spieler vom FC Brügge: "Ich will, dass jeder stolz darauf ist, und das auf dem Spielfeld zeigt. Sich selbst zu pushen, ist Teil des Fußballs."

Den Druck, den er auf Schalke bekommt, genießt Geraerts: "Das ist doch normal, wenn du nach vorne kommen willst. Mich motiviert dieser Druck. Ich brauche das."

Den Revierklub will Geraerts zurück ins deutsche Oberhaus führen. "Das Ziel ist es, dass wir dann in der Bundesliga sind", sagte er mit Blick auf seinen bis 2025 datierten Vertrag: "Nun müssen wir erst einmal den Klub stabilisieren, das geht mit kleinen Schritten. Das Potenzial ist groß, es zu heben ist unsere Aufgabe."